Chi era Luca Salvadori, il motociclista e youtuber morto in un incidente durante le qualifiche Irrc

Si è spento all’età di soli 32 anni il campione di motociclismo Luca Salvadori. Sabato 14 settembre era rimasto coinvolto in un incidente durante le qualifiche della tappa finale dell’Irrc (International Road Racing Championship). I genitori “straziati dal dolore” hanno dato l’annuncio sui social. “Ci ha lasciati inseguendo la sua passione’.

Un pezzo della mia adolescenza oggi se n’è andato.



Ma a me piace ricordarlo così…🕊️#LucaSalvadori pic.twitter.com/a3gA0zLN1U — Gïusêppê🎸 (@_impeppe03_) September 15, 2024

Il 32enne Luca Salvadori è morto in ospedale per le gravi ferite, l’incidente fatale sul circuito di Frohburg

Luca Salvadori, milanese, punto di riferimento nel motociclismo nazionale e youtuber con un seguito vastissimo di appassionati, si è spento nella notte in ospedale a seguito delle ferite riportate durante l’incidente motociclistico sul tracciato stradale di Frohburg. “Trident si stringe a Monica Allegranzi e Maurizio Salvadori nel comunicare con dolore la scomparsa del figlio Luca Salvadori , coinvolto in un incidente mortale durante una gara dell’Irrc in Germania. Ci ha lasciati inseguendo la sua passione. Trident tutta è vicina alla famiglia e agli affetti di Luca” -si legge in una nota del team.

Era il figlio di Maurizio Salvadori, uno dei più noti produttori musicali della scena italiana: ha fondato la Trident Music che, fra le altre cose, organizza i concerti di Jovanotti e di Gianni Morandi. Ha creato un team automobilistico, Trident che ha debuttato in Formula 2 nel 2006 e che in queste stesse tragiche ore ha vinto il Gp di Formula 2 a Baku.

Gli sport motoristici sono pericolosi.

Noi che andiamo in moto sappiamo benissimo quanto sia labile ciò che separa il piacere assoluto da un errore, un'incomprensione in strada, una gomma che "falla" in curva, il nostro limite stesso.

Lui era uno bravo

Ciao Luca Salvadori.

❤️❤️❤️ pic.twitter.com/GtIgUNJRah — mah… (@SandriUmberto) September 15, 2024

La settimana scorsa l’ultima vittoria, su YouTube era seguito da oltre 500mila iscritti, il papà produttore musicale

Il figlio aveva gareggiato anche nel Mondiale di Moto e bolidi elettrici che seguono il calendario della MotoGp. Quest’anno con la Ducati si era cimentato per la prima volta nel Campionato Italiano di Velocità in Salita, vincendolo al primo colpo e segnando nuovi record in quasi tutte le tappe. Lo scorso fine settimana Luca Salvadori aveva vinto sul bagnato una prova del National Trophy in sella alla Ducati. Sul canale YouTube raccontava le sue imprese sportive e commentava i fatti del motociclismo. Era seguito da oltre mezzo milione di iscritti.