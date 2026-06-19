Come sta Ismael Koné dopo il terribile infortunio ai Mondiali 2026: si teme una doppia frattura

Ismail Kone dopo il grave infortunio

Grande paura durante Canada-Qatar (6 a 0 per i padroni di casa) ai Mondiali 2026 per il gravissimo infortunio riportato da Ismael Koné. Il centrocampista canadese è stato costretto a lasciare il campo in barella dopo un violentissimo intervento del qatariota Assim Madibo, che è stato espulso con cartellino rosso.

L’episodio ha immediatamente fatto temere il peggio. Le immagini hanno mostrato i sanitari intervenire in pochi secondi, mentre i compagni di squadra hanno formato un cerchio attorno a Koné per proteggerlo dalle telecamere durante le cure.

Le prime ipotesi: “Possibile frattura di tibia e perone”

Al momento non è stato ancora diffuso un bollettino medico ufficiale sulle condizioni del giocatore.

Tuttavia, durante la telecronaca della partita, i commentatori canadesi hanno parlato della possibilità che Koné abbia riportato una frattura della tibia e una del perone, un’ipotesi maturata osservando la dinamica dell’intervento e le prime valutazioni dello staff sanitario intervenuto in campo.

Nelle ore successive sono circolate ulteriori indiscrezioni secondo cui il calciatore sarebbe stato trasportato in ospedale con la gamba immobilizzata per sottoporsi agli accertamenti diagnostici.

Solo gli esami strumentali potranno confermare o smentire la reale entità dell’infortunio.

Compagni sotto choc

L’infortunio ha lasciato senza parole tutto il Canada. Jonathan David è apparso visibilmente commosso, mentre Nathan Saliba, entrato al posto di Koné, ha dedicato il gol del momentaneo 4-0 al compagno sollevandone la maglia durante l’esultanza.

Anche lo stesso Madibo è apparso sconvolto dopo aver compreso la gravità dell’intervento, portandosi le mani alla testa prima di essere consolato dai compagni di squadra.

Mondiale probabilmente finito

In attesa del responso ufficiale dello staff medico della nazionale canadese, la sensazione è che il percorso di Ismael Koné ai Mondiali 2026 possa essersi concluso anzitempo.

Se dovesse essere confermata l’ipotesi della doppia frattura, il centrocampista sarebbe costretto a uno stop di diversi mesi, chiudendo così prematuramente la sua avventura nella rassegna iridata.