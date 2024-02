La Costa d’Avorio ha vinto per la terza volta la Coppa d’Africa battendo in finale la Nigeria per 2-1 nella finale giocata ad Abidjan. Eroe del match è stato l’attaccante degli Elefanti Sebastien Haller, autore al 36′ st del gol della vittoria.

La Costa d’Avorio ha superato la Nigeria in rimonta con gol di Haller, era stato costretto a fermarsi per un tumore ai testicoli

É l’attaccante che nell’estate del 2022, pochi giorni dopo essere stato acquistato dal Borussia Dortmund, si è dovuto fermare per un tumore maligno ai testicoli dal quale è guarito dopo due operazioni quattro cicli di chemioterapia. É poi tornato in campo a gennaio del 2023 e ora ha regalato il titolo continentale alla nazionale del paese di sua madre (lui è nato in Francia e ha la doppia nazionalità).

In precedenza la Nigeria era andata in vantaggio con l’ex Salernitana Troost Ekong al 38′ pt e la Costa d’Avorio aveva pareggiato con un colpo di testa dell’ex milanista Kessié al 17′ st.

L’ex Salernitana Troost Ekong illude le super aquile, male Osimhen

Male Osimhen, mai incisivo nella Nigeria. L’ultima edizione della Coppa d’Africa era stata vinta dal Senegal. Così anche il torneo continentale dell’Africa è finito con la vittoria della nazionale di casa, la Costa d’Avorio, come è successo anche in Coppa d’Asia, con il successo del Qatar.