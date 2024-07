De Bruyne perde le staffe dopo la domanda di Tancredi Palmeri di Sportitalia: ‘Stupido’ (VIDEO)

Rabbia e delusione per il nuovo flop del Belgio in una grande competizione. I diavoli rossi sono stati beffati da un autogol nel finale di gara contro la Francia, nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024. La generazione dei fenomeni resta ancora a mani vuote ed a fine partita il centrocampista De Bruyne sbotta contro il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri.

Tancredi Palmeri a De Bruyne: ‘La generazione d’oro del Belgio non ha vinto nulla’, il centrocampista risponde e sbotta

“Ti fa male che la generazione d’oro non abbia raggiunto la finale ancora una volta?” Visibilmente contrariato, il calciatore del Manchester City ha comunque ha risposto alla domanda. “Dite che Francia, Inghilterra, Spagna e Germania non hanno una generazione d’oro?” – ha risposto De Bruyne che poi mentre si allontanava ha detto “stupido” in riferimento alla domanda posta da Tancredi Palmeri. Il giornalista ha successivamente replicato sui social: “Il solito calciatore che vuole solo sentire quanto è bravo. Un bambino viziato”.

Il giornalista: ‘Il solito calciatore che vuole solo sentire quanto è bravo’

Il centrocampista compirà 35 anni durante la prossima Coppa del Mondo nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Ha saltato gran parte della scorsa stagione a causa di un infortunio. “Se lascerò la Nazionale? Non deciderò prima di qualche mese. È ancora troppo presto per fare una scelta del genere. Lasciatemi prima elaborare questo” – ha detto il leader della nazionale belga.