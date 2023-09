De Laurentiis indagato per il caso Osimhen, Grassani: ‘C’è il precedente di Orsolini’

“Il caso Osimhen è definitivamente archiviato a livello di giustizia sportiva. A livello sportivo 90 su 100 non può cambiare nulla, potrebbe cambiare qualcosa se per i fatti su cui sta indagando la procura emergessero cose nuove che i magistrati sportivi non hanno valutato prima”.

Grassani: ‘Il caso Osimhen è definitivamente archiviato a livello di giustizia sportiva’

Lo ha detto a LaPresse Mattia Grassani, avvocato che ha difeso il Napoli in ambito sportivo per il caso legato all’acquisto dell’attaccante nigeriano, in merito all’iscrizione nel registro degli indagati da parte dei pm di Roma di Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio.

“E a Roma adesso non c’è nulla se non un fascicolo per il reato di falso in bilancio per il quale i giudici potrebbero archiviare anche sulla base del precedente di Orsolini, che può tranquillizzare il Napoli”. Grassani ha ricordato la decisione del 22 agosto scorso da parte del Gup di Bologna di archiviare l’inchiesta sulla compravendita tra Juventus e Bologna del centrocampista italiano.

De Laurentiis indagato per falso in bilancio: ‘Il Gup di Bologna ha archiviato l’inchiesta sulla compravendita di Orsolini’

L’avvocato inoltre ha chiarito che ‘non c’è una nuova indagine, si tratta di un trasferimento di competenza da Napoli a Roma’ in quanto ‘il bilancio del Napoli fa parte del consolidato di FilmAuro, quindi se c’è stato un falso in bilancio i competenti a giudicarlo sono i magistrati della procura di Roma, dove ha sede la FilmAuro’