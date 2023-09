Djokovic indossa la 24 di Kobe Bryant per il 24esimo slam: la reazione della moglie di Mamba

Non è un caso che Novak Djokovic abbia pensato a Kobe Bryant per festeggiare il trionfo agli Us Open domenica 10 settembre. Nole ha vinto ventiquattresimo titolo del Grande Slam e per celebrare l’impresa ha indossato una maglietta blu in onore del compianto campione dei Los Angeles Lakers. Sulla maglietta c’era la scritta “Mamba Forever” sul davanti, insieme alle foto di Bryant e Djokovic.

Djokovic ha dedicato il trionfo agli Us Open a Kobe Bryant: ‘Mamba forever’

Un atleta immenso

E un grande uomo.#Djokovic #USOpen

E a quanta gente sta esplodendo il fegato..)

Sul retro in viola c’era il numero 24, come i titoli vinti, uno dei due numeri che Bryant indossava durante la sua carriera. Djokovic ha detto di aver avuto l’idea circa una settimana fa come un modo per onorare il suo amico, morto nel 2020 in un incidente in elicottero che ha ucciso anche sua figlia Gianna e altre sette persone.

Il fuoriclasse serbo ha indossato la 24 del campione dei Lakers: ‘Era una delle persone di cui mi fidavo di più’

“Kobe era un caro amico, abbiamo chiacchierato molto della mentalità del vincente quando stavo recuperando da un infortunio e lavoravo per tornare ai vertici del gioco. Era una delle persone di cui mi fidavo di più.” – ha detto Djokovic che ha spiegato che indossare la sua maglia potesse essere il modo migliore per ricordarlo. Un gesto che è stato apprezzato dalla vedova di Kobe Bryant, Vanessa, che si è congratulata con Djokovic con un post su Instagram affermando che “Il Re riconosce il Re”.