Dove vedere in diretta Salernitana-Ausburg

Per il 2° trofeo Angelo Iervolino la Salernitana sfiderà sabato 5 agosto allo stadio Arechi la formazione tedesca dell’Augsburg 1907.

Trofeo Angelo Iervolino: granata in campo per l’Ail

Il match avrà anche finalità benefiche visto che la società granata anche quest’anno si schiererà a sostegno dei progetti di AIL Salerno per i pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma. Dopo il pareggio in extremis con il Frosinone con gol di Valencia, che in settimana ha trovato l’intesa con il Palermo, Paulo Sousa cercherà risposte importanti dal gruppo in vista dell’esordio in Coppa Italia con la Ternana.

Le formazioni: esordio per Costil, in tribuna Dia e Martegani

Non sarà della partita l’attaccante senegalese Dia che comunque sarà allo stadio Arechi. Sugli spalti dovrebbe esserci anche l’argentino Augustin Martegani, promosso sposo della Salernitana. Probabilmente tra i pali ci sarà spazio, per almeno un tempo, per il portiere francese Costil in attesa del rientro di Ochoa che ha ripreso gli allenamenti a Salerno. Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità rispetto al match dello Stirpe. Queste le probabili formazioni:

Salernitana: Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Sambia, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. Allenatore Paulo Sousa

Ausburg: Dahmen, Engels, Pfeiffer, Winther, Colina, Vargas, Dorsch, Breithaupt, Maier, Michel, Tietz. Allenatore: Maassen

Dove vedere Salernitana-Ausburg in diretta streaming sabato 5 agosto: calcio d’inizio alle 20:30

Il calcio d’inizio dell’amichevole Salernitana-Ausburg è fissato per le ore 20:30. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su FCA TV, il canale del sito ufficiale della società tedesca cliccando su questo link. Per seguire la partita sarà necessario registrarsi al sito https://www.fcaugsburg.de/.