Elisa Di Francisca tende la mano a Valentina Vezzali, risposta tagliente e imbarazzo (VIDEO)

In pedana non si sono mai amate ma almeno si sono rispettate sportivamente; fuori, invece, manca anche il rispetto. Valentina Vezzali e Elisa Di Francisca sono state tra le schermitrici più vincenti al mondo: allieve insieme a Giovanna Trillini della scuola di Jesi che ha fatto man bassa di ori olimpici e mondiali.

La festa per i 70 anni delle Fiamme Oro si infiamma

La loro rivalità, trascesa negli anni dalla pedana alla vita pubblica, è sempre stata nota ma l’ultimo “episodio” sembra un punto di non ritorno: “convocate” per la Festa dei 70 anni della Fiamme Oro, hanno condiviso malamente il palco del Palazzo dei Congressi di Roma. Il presentatore chiede alla

Di Francisca se, allontanatasi dal mondo della scherma, ora si sente “più scrittrice o opinionista”. Il riferimento è alle polemiche per il commento, espresso dalla stessa Di Francisca come opinionista Rai alle Olimpiadi di questa estate a Parigi, in merito al quarto posto raggiunto da Benedetta Pilato nel nuoto.

Le sue parole molto dure con la nuotatrice azzurra scatenarono un lungo dibattito. Così alla domanda sulle sue recenti attività, la jesina replica con ironia: “Né scrittrice, né commentatrice. Come parlo faccio danni quindi è meglio che sto zitta” – dice. Poi a sorpresa tende una mano alla Vezzali: “Vorrei cogliere l’occasione per dire una cosa, vorrei mandare un messaggio di pace alla mia collega Valentina Vezzali e chiederle una pace. Ecco, se facciamo pace”.

Neanche a parlarne. Vezzali replica con freddezza: “Guarda Elisa dal punto di vista sportivo io ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa e un grandissimo talento; però per quanto riguarda il livello umano diciamo che non sei proprio il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone” . Le due si detestano da quanto la Di Francisca, di 10 anni più giovane, ha di fatto detronizzato la Vezzali in cima alla scherma mondiale.

Elisa Di Francisca lancia un messaggio di pace a Valentina Vezzali, lei: ‘Ti stimo come sportiva ma a livello umano non sei il massimo’

Ma dalla pedana quello scontro è arrivato alla sfera personale. Elisa Di Francisca è tornata sulla risposta di Valentina Vezzali: “Non dobbiamo uscire a cena. Pensavo fosse una cosa giusta da fare. Il mio stato d’animo è davvero triste”. L’atleta marchigiana, però, non è nuova a scontri verbali, anche violenti, con colleghe e non. Nel 2021, mentre commentava le Olimpiadi di Tokyo, discusse con Julio Velasco.

L’ex olimpionica sparò a zero contro la squadra femminile e l’allenatore per gli scarsi risultati ottenuti in pedana in Giappone. L’attuale ct della nazionale di pallavolo femminile le replicò in diretta, definendo le sue affermazioni “disgustose”. Di recente Vezzali e Di Francisca, Isola dei Famosi e La Talpa, sono state anche protagoniste di due reality.