Italdonne campione del mondo di tennis: Paolini devastante e super Bronzetti firmano il 5° titolo

L’Italia è campione del mondo a squadre nel tennis femminile per la quinta volta. Sconfitta la Slovacchia con un perentorio 2 a 0. Una straripante Jasmine Paolini consegna la Billie Jean King Cup al team azzurro capitanato da Tatiana Garbin.

Jasmine Paolini domina Rebecca Sramkova e consegna la Billie Jean King Cup: ‘Una stagione meravigliosa’

La numero 4 del Mondo ha dominato la slovacca Rebecca Sramkova, numero 43 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-1. “Incredibile chiudere una stagione meravigliosa con questo titolo. Se voglio salire sempre di più? Provo a godermi ogni momento. Mi sento fortunata ad aver vissuto una settimana stupenda. É andata tutto per il meglio”. In precedenza nel primo singolare Lucia Bronzetti, numero 78 del Mondo, ha sconfitto Viktoria Hruncakova, numero 238, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. “Sono orgogliosa di far parte di questa squadra e di aver portato un punto importante”.

La gioia del team azzurro al termine del match di Jasmine Paolini

Lucia Bronzetti commenta con un sorriso la vittoria sulla slovacca Hruncakova che ha portato il primo punto all’Italia nella finale di Billie Jean King Cup a Malaga. “Nel secondo set lei ha spinto un po’ di più ed io ho rallentato per un po’ di tensione ma penso sia normale. Poi è andata”, dice in merito al suo incontro, vinto 6-2, 6-4. É un sogno che si realizza”- conclude Bronzetti. Euforica anche Martina Trevisan che ha spiegato di aver avuto un ruolo diverso in questa Billie Jean King Cup visto che non è stata chiamata in causa. “Ero pronta se fossi stata chiamata in causa” – ha riferito dopo aver tirato giù un urlo al momento della conferenza stampa.

Lucia Bronzetti aveva aperto le danze superando Hruncakova, la scelta vincente di Tatiana Garbin

“Sono felice di condividere questo momento con tutta la squadra” – ha riferito Elisabetta Cocciaretto che aveva perso il match d’apertura della sfida con il Giappone. Per Sara Errani è il quarto trionfo con la squadra azzurra. “Una settimana fantastica. Ci siamo goduti ogni momento. Grazie a Tatiana per avermi coinvolta nuovamente nel gruppo”. Vincenti anche le scelti di Tatiana Garbin che nel match con la Polonia ha giocato la carta Bronzetti. “Sono felice di allenare un gruppo fantastico” – ha aggiunto la capitana che in italiano ha ringraziato i tanti tifosi italiani presenti a Malaga. “Grazie anche a tutto il team che ha lavorato giorno e notte per queste ragazze così come i rispettivi team privata”.