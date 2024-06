Eriksen, il mondo impazzisce per il gol contro la Slovenia 3 anni dopo l’arresto cardiaco: gif e meme

Dall’incubo alla favola a distanza di tre anni. Il 12 giugno 2021 Christian Eriksen ha lasciato il mondo con il fiato sospeso per un arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia. Era la partita inaugurale dell’Europeo. Il defibrillatore, i soccorsi e il sollievo quando riaprì gli occhi.

Eriksen, dalla grande paura del 2021 al gol contro la Slovenia nell’esordio danese a Euro 2024

Il calcio sembrava un discorso chiuso. Gli venne impiantato un defibrillatore sottocutaneo per la prevenzione secondaria dell’arresto cardiaco. Non solo l’ex Inter è riuscito a tornare in campo ma ha ritrovato la maglia della nazionale danese ed è stato convocato per Euro 2024. La parte più bella della favola si materializza il 16 giugno nella partita di esordio contro la Slovenia.

Rimessa laterale in zona d’attacco. Palla ad Rasmus Højlund che di tacco serve a Eriksen che mette nel sacco e libera la sua gioia. Un gol che ha fatto esultare non solo i sostenitori danesi ma tutti gli appassionati di calcio.

Gif e meme per celebrare l’ex calciatore dell’Inter

In pochi istanti i social sono state inondate di gif e meme in onore dell’estroso calciatore. In molti hanno riproposto collage con le drammatiche immagini di Eriksen sulla barella tre anni fa e la sua esultanza dopo la rete messa a segno contro la Slovenia 1100 giorni dopo il grande incubo.