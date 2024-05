Errani – Paolini trionfano in doppio a Roma, bis 12 anni dopo per Sarita: ‘Ancora non ci credo’

Sara Errani e Jasmine Paolini, dopo una lotta durata un’ora e mezza, vincono il torneo di doppio femminile laureandosi campionesse degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. Le due giocatrici azzurre hanno battuto, nella finale disputata sul Centrale, Coco Gauff ed Erin Routliffe con il punteggio di 6-3, 4-6, 10-8. Per l’Italia l’ultimo successo era arrivato nel 2012 quando proprio Errani, insieme a Vinci, batterono Ekaterina Makarova/Elena Vesnina 6-2, 7-5

“Non ci sto ancora credendo. Non mi sarei mai aspettata di rivincere a Roma anni dopo. É un giorno speciale, vincere davanti a tutti a questo pubblico è un sogno” – ha detto Sara Errani commentando la vittoria nel doppio donne agli Internazionali d’Italia. “Speriamo con Jasmine di darvi altre gioie” – ha aggiunto. Incredula anche Paolini . “É incredibile essere qui con il trofeo in mano, non ci avrei mai creduto a inizio torneo – ha detto la n.12 del mondo – Grazie a Sara, senza di lei sarebbe stato impossibile. É il torneo più bello dell’anno per noi italiani, grazie per aver reso questa manifestazione perfetta”.

A Torino Francesco Passaro trionfa su Musetti

Hurrà Passaro. A Torino Francesco Passaro ha fatto suo il “Piemonte Open Intesa Sanpaolo”, torneo Challenger Atp 175 andato in scena al Circolo della Stampa Sporting di Torino. Il tennista umbro, 23enne, numero 240 del mondo, in gara grazie a una wild card, ha vinto in due set la finale odierna, ovvero il derby italiano contro Lorenzo Musetti. Il giocatore di Carrara, 22enne, numero 29 del ranking Atp e primo favorito del torneo, ha ceduto contro l’ultimo “emergente” del tennis azzurro, reduce da un’ottima prova agli Internazionali d’Italia, col punteggio di 6-3 7 -5. Ora Passaro è numero 133 del mondo.