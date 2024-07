Filippo Macchi, le stoccate della discordia sono d’argento a Parigi 2024, Cerioni: ‘Ha vinto tre volte ma è 2°’

Un argento che fa rabbia nella scherma. Una medaglia inaspettata ma con rimpianto per Filippo Macchi che sul 14 a 12 è stato a una stoccata dalla vittoria nel fioretto individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Filippo Macchi è argento nel fioretto individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024: lacrime e rabbia per le decisioni degli arbitri

Colpo che l’azzurro aveva piazzato nei confronti del campione olimpico in carica Ka Long Cheung (Hong Kong) ma che i due arbitri hanno assegnato all’avversario che pochi istanti prima avevano deciso per due volte di non assegnare la stoccata. Il ct Stefano Cerioni si è scagliato contro i due arbitri, di Taipei e della Corea del Sud, evidenziando che i due, nonostante il monitor, non fossero stati in grado di prendere una decisione.

“Mai visto nulla del genere né da atleta né da tecnico. Penso si tratta di incompetenza, non voglio pensare ad altro. L’ha vinta tre volte l’Olimpiade ma poi si è ritrovato secondo” – ha detto Cerioni in relazione a quanto accaduto. “Vincitore morale sì, ma è ingiusto togliere a Filippo quanto ha guadagnato. Formalmente faremo qualcosa ma il risultato non cambierà”. Non ha nascosto il rammarico Filippo Macchi.

La furia di Stefano Cerioni

Cerioni: ‘Mai visto nulla del genere, penso sia incompetenza’, Macchi: ‘Sento di avere ragione, dovevo chiudere sul 14-12’

“Ero arrabbiato e per questo non sono venuto subito. Quando sono andato 14 a 12 dovevo chiudere. Sento di avere ragione e quando andrò a casa mi rivedrò le stoccate. La sognavo… Ora abbiamo la gara a squadra ed io e i miei compagni abbiamo tanta rabbia. Un’altra medaglia d’argento per l’Italia ma da casa si aspettano sempre che portiamo tante medaglie perché li abbiamo abituati bene. Il livello si è alzato tantissimo. Magari domani quest’argento avrà un altro sapore” – ha aggiunto Filippo Macchi che ha dedicato il risultato al nonno.