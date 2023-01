Funerali Pelé: il commovente passaggio davanti alla mamma, le assenze che fanno rumore (VIDEO)

“Obrigado O Rei”. La bara con il corpo di Pelé è stata accompagnata martedì 3 gennaio in processione dai suoi tifosi, dalla sua gente, per le strade di Santos, città che il re del calcio ha reso famosa nel mondo, dopo una veglia di 24 ore seguita da 230.000 fan sul prato della Vila Belmiro, stadio dove ha brillato con il suo calcio impareggiabile.

L’ultima standing ovation di Santos per O Rei davanti a Lula e Infantino

Tra coloro che hanno onorato Pelé c’erano il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, il presidente della FIFA Gianni Infantino, ex giocatori, compagni di squadra e giocatori del Santos. Non è passata inosservata l’assenza di diversi componenti della Nazionale brasiliana vincitrice dei mondiali del 1994 e del 2002. Nello specifico non erano presenti alle esequie Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Kaká. Mauro Silva, campione nel 1994, è stato tra i pochi a dare l’estremo saluto a O Rei.

Assenti i campioni del mondo Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romario e Bebeto

Dopo la messa funebre, la bara con il corpo di Pelé ha lasciato Vila Belmiro con il corteo funebre che ha impiegato tre ore per percorrere le strade di Santos. Il feretro, portato dai vigili del fuoco, è transitato davanti l’abitazione della madre dell’ex calciatore, Dona Celeste, che a novembre ha compiuto 100 anni. Con lei c’era la sorella di Pelé, Maria Lucia Nascimento, 78 anni, visibilmente commossa durante il passaggio del corteo funebre.

Tra gli ex giocatori che hanno reso omaggio al tre volte campione del mondo c’erano Marcelinho Carioca e Zé Roberto, che già giocavano per il Santos e hanno aiutato a deporre la bara di Pelé al centro del campo di Vila Belmiro lunedì 2 gennaio. Dopo il passaggio di oltre 230mila persone al seguito Edson Arantes do Nascimento è giunto al termine il rito di passaggio del Re del Calcio. Le cerimonie sono durate più di 30 ore.

Il passaggio davanti a Dona Celeste, la salma tumulata al primo piano del cimitero verticale più alto del mondo

Pelé è stato sepolto al primo piano dell’Ecumenico Necrópole Memorial, il cimitero verticale più alto del mondo, nel quartiere di Marapé. Tra una settimana, in accordo con la famiglia, sarà possibile far visita a O Rei.