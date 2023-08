Gabri Veiga in Arabia Saudita, Benitez: ‘Opportunità anche per la famiglia’, Napoli beffato

L’Arabia Saudita pigliatutto nel calciomercato. L’ultimo colpo a sorpresa è l’acquisto di Gabri Veiga, il 21enne talentuoso centrocampista del Celta Vigo che sembrava destinato al Napoli e invece approderà all’Al Ahli.

Gabri Veiga ha firmato per l’Al Ahli, il club di Gedda lo strappa al Napoli per 40 milioni

I partenopei avevano offerto 25 milioni di euro al club spagnolo ma il club di Gedda l’ha spuntata pagando 40 milioni al club galiziano e garantendo 12,5 milioni a stagione al giocatore.

“Data la sua età può tornare a giocare in campionati più competitivi, ma forse il campionato arabo diventerà un campionato competitivo. Il ragazzo ha un’opportunità, anche per la sua famiglia è un’ opportunità. Non possiamo dimenticarlo” – ha dichiarato l’ex tecnico del Napoli Rafa Benitez.

In Arabia Saudita approderà anche Salah, ha accettato l’offerta dell’Al Ittihad

Intanto un’altra stella della Premier inglese sta per approdare nella Saudi Pro League: Mohamed Salah è infatti vicinissimo al trasferimento all’Al Ittihad. Il 31enne esterno offensivo egiziano ha accettato un’offerta di 70 milioni di euro netti a stagione per tre anni e il Liverpool ha aperto alla cessione che potrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 100 milioni di euro