Super Pippo Ganna fa un capolavoro, rimonta Mondiale e sesto oro iridato: ‘Battaglia meravigliosa’

Filippo Ganna è campione del mondo su pista nell’inseguimento individuale nei mondiali in corso a Glasgow, in Scozia. L’azzurro ha compiuto un vero e proprio miracolo nell’ultimo giro contro il britannico Bigham, recuperando due secondi di ritardo: Ganna ha bissato il successo dello scorso anno in Francia col tempo di 4’01″976.

Filippo Ganna recupera due secondi su Bigham e trionfa al mondiale di Glasgow

“Sono veramente soddisfatto sono davvero orgoglioso. Non volevo fare l’inseguimento individuale perché volevo concentrarmi sul cronometro su strada, ma ho pensato: ‘ormai siamo in ballo, balliamo” – ha dichiarato il campione del mondo azzurro al termine della vittoria.

“Abbiamo lavorato tanto per questo risultato. Voglio fare i complimenti al mio avversario, è stata una battaglia meravigliosa. Il cammino di partire a questo appuntamento non è stato facile, fino alla fine non sapevo se dovesse iniziare o meno. Ho parlato con il ct, Marco Villa, fino a notte fonda e alla fine abbiamo preso la decisione migliore”.

Nelle qualifiche della mattina, Ganna si era avvicinato al suo limite personale (che è anche record del mondo) e aveva fatto registrare il miglior tempo con 4’01″344 nel duello contro Bigham, stesso avversario nella finale per l’oro. Tra l’altro un suo caro amico e compagno alla Ineos, che lo ha molto aiutato anche nel conquistare il record dell’ora.

Per il 27enne di Verbania si tratta dell’ottavo podio consecutivo ottenuto in questa categoria nelle rassegne iridate. Il classe 1996 ha ottenuto sei medaglie d’oro (2016, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023), un argento (2017) e un bronzo (2021). Una prestazione sensazionale per l’azzurro, che ha lasciato tutta Italia con il fiato sospeso per l’intera gara.