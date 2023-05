Genoa in serie A, gioia dal Ferraris a Piazza de Ferrari: delirio per i calciatori sul bus scoperto (VIDEO)

Un anno fa le lacrime e la rabbia per una dolorosa retrocessione. 365 giorni dopo Genoa esplode di gioia per l’immediato ritorno in massima serie al termine del vittorioso match con l’Ascoli (2 a 1) grazie anche alla contemporanea frenata del Bari a Modena (1-1).

Un capolavoro firmato Alberto Gilardino che, promosso inaspettatamente in corso d’opera, ha fatto subito centro da esordiente per la gioia del presidente Zangrillo. I rossoblù raggiungono il Frosinone, promosso in serie A la sera del 1° maggio.

Genoa, la festa rossoblu col pullman scoperto sino a De Ferrari #Copertina https://t.co/bjT0VQSHP3 pic.twitter.com/AxyNMUydCX — Carlo Dellacasa (@charliemchouse) May 6, 2023

Il Genoa supera l’Ascoli e vola in massima serie A, esplode la festa, sfottò ai cugini blucerchiati

Una bolgia rossoblù ha “invaso” il campo dello stadio Luigi Ferraris per festeggiare il ritorno in serie A del Genoa, dopo solo un anno nel campionato cadetto. C’è chi ha toccato la porta sotto la gradinata nord, come buon auspicio per la prossima stagione, chi scatta una foto e chi sceglie di portarsi via persino una zolla del campo come ricordo della storica giornata, anche solo per dire “Io c’ ero”.

Fuori dallo stadio, in centro anche gli autisti dei bus ei tassisti, almeno quelli di fede rossoblù, suonano i clacson per la promozione del Grifone mentre Piazza De Ferrari è ormai un tripudio di cori e bandiere. C’è spazio anche per gli sfottò verso la metà blucerchiata della città (con quasi due piedi in serie B).

Delirio en Piazza De Ferrari



GENOA VUELVE A LA SERIE A EN ITALIA



pic.twitter.com/vOuPeMf3KZ — Fútbol (@SigaSigaoficial) May 6, 2023

J’suis devenu un ultra de genoa en 2 secondes alors que j’connais pas le club pic.twitter.com/lLhydOva0x — TA DOMINA #OVDB (@cpasbipbip) May 6, 2023