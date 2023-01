Gianluca Vialli, Souness ricorda l’ex compagno a Sky e scoppia in lacrime: ‘Anima meravigliosa’ (VIDEO)

É scoppiato in lacrime Graeme Souness, 69 anni, mentre ricordava l’ex compagno di squadra Gianluca Vialli a Sky Sport Inghilterra. Hanno giocato alla Sampdoria, dal 1984 al 1986, e la terribile notizia della prematura scomparsa dell’amico ha inevitabilmente lasciato il segno.

“Ho avuto la notizia solo dieci minuti fa… scusate, ho avuto la notizia solo dieci minuti fa, faccio fatica… era un bravo ragazzo. Dimenticate il calcio per un minuto, era solo un’anima meravigliosa. Era un essere umano davvero simpatico”.

Poi lo scozzese ha ricordato l’esperienza doriana insieme: “Sono andato in Italia quando avevo 31 anni. Lui aveva 20 anni ed era semplicemente favoloso. Un ragazzo amante del divertimento… caloroso. Ma non voglio parlare del suo calcio, voglio parlare di lui come essere umano. Le persone gli fanno gli elogi, tutti dicono cose magnifiche sulla sua sensibilità” – ha aggiunto Graeme Souness.

Graeme Souness struggling to hold it together on hearing the news that his friend and one time teammate Gianluca Vialli had passed away.

“A beautiful human being” – there is no higher accolade than that. RiP pic.twitter.com/t5YeBFIcmy