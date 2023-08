Gimbo Tamberi guarda tutti dall’alto: è campione del mondo con tuffo nella vasca delle siepi: foto

Gianmarco Tamberi è il nuovo campione del mondo del salto in alto. L’azzurro ha vinto l’oro iridato con 2,36 metri. ‘Gimbo’ riesce finalmente ad agguantare l’unica medaglia d’oro che mancava alla sua immensa bacheca.

Tamberi subito dopo essersi laureato campione del mondo di salto in alto

Gianmarco Tamberi salta 2.36 al primo tentativo e vince il titolo mondiale, la festa con la moglie e il tuffo nella vasca delle siepi

Il capitano azzurro ha fatto esplodere la sua gioia andando a festeggiare in tribuna con la moglie, Chiara Bontempi, e lo staff tecnico. Uno show nello show con la foto ricordo con il figlio dell’amico Barshin e il tuffo nella vasca dei 3000 siepi con il campione della specialità, il marocchino Soufiane el Bakkali.. E dire che la prova di Tamberi era iniziata con un errore alla misura d’ingresso (2.25). Poi è andato in crescendo fino al capolavoro a 2.36. Poi ha fallito due volte i 2.38 ed ha provato scarico ed ebbro di felicità i 2.40 che in pratica non ha saltato.

Denkwürdige Leistung in Budapest: Gianmarco Tamberi 🇮🇹 triumphiert bei der Weltmeisterschaft mit 2,36 im Hochsprung und holt sich das einzige Gold, das in seiner sensationellen Sammlung noch fehlte. #LeichtathletikWM 🥇#WorldChampion

Der entscheidende Sprung hier pic.twitter.com/BQFGhuX4Wt — TheMissRossi 🍋 (@TheMissRossi) August 22, 2023

Harrison è argento, l’amico Barshim si ferma sul terzo gradino del podio

Medaglia d’argento per il 24enne statunitense JuVaughn Harrison che salta anche lui 2,36 ma al secondo tentativo. Bronzo per il 32enne qatariota Mutaz Essa Barshim con 2,33. Per l’Italia è la terza medaglia nella rassegna iridata ungherese, la prima d’oro, dopo l’argento di Leonardo Fabbri nel lancio del peso e il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia.

Who else but – Gianmarco Tamberi. Clears 2.36. Barshim has a miss at 2.36. #Budapest2023 #WCHBudapest23 pic.twitter.com/ZaQQOBndqO — Sundeep Misra (@MisraSundeep) August 22, 2023

Tamberi con Barshim e il figlio