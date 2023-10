Giroud fa… gol tra i pali e il Milan esulta: ‘Da piccolo mi piaceva andare in porta’, dedica speciale

“Non ho mai vissuto un momento così, sono molto orgoglioso per la squadra. Sono stato fortunato sulla traversa ma poi ho fatto una grande parata, l’emozione è quasi come quella di un gol”.

Va lui da Mike per farsi dare la maglia da portiere.

Fa questa uscita mettendoci il corpo e la faccia perché il MILAN vale più di ogni cosa.



Olivier Giroud.

Giraud va in porta dopo l’espulsione di Maignan e blinda la vittoria del Milan a Genoa con un’uscita coraggiosa

Così l’attaccante del Milan Olivier Giroud che dopo l’espulsione di Maignan lo ha sostituito in porta nel finale del match col Genoa vinto dai rossoneri con un gol di Pulisic dopo un interminabile recupero.

“Da piccolo mi piaceva andare in porta, per questo sono andato io. la maglia la porto a casa e la incornicio – ha aggiunto sorridendo ai microfoni di Sky Sport -. Noi non molliamo mai, tre settimane fa abbiamo preso uno schiaffo in faccia, ma abbiamo rialzato il livello e oggi siamo primi. Abbiamo lottato come leoni”.

Sui social Giroud ha pubblicato uno scatto con Theo Hernandez con la maglia numero 16 di Maignan con dedica speciale. “Per te Magic Mike”.