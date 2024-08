Imane Khelif dopo il trionfo a Parigi 2024: ‘Sono nata donna, la mia vittoria è speciale dopo il bullismo’

“Mi sono qualificata a pieno diritto per partecipare a questi Giochi. Sono una donna come tutte le altre. Sono nata donna. Ho vissuto come donna. Ho gareggiato come donna, e su questo non ci sono dubbi”. Imane Khelif è la nuova campionessa olimpica di pugilato a Parigi 2024 e nonostante gli attacchi subiti non ha parole di odio.

Imane Khelif si toglie i sassolini della scarpa dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel pugilato

L’atleta algerina, parlando alla BBC, ha detto che con il suo oro ha mandato un “unico messaggio”: che la sua “dignità e il suo onore sono al di sopra di ogni altra cosa”. Poi spazio alla gioia: “La migliore foto della mia vita” – scrive Khelif, lei sul podio mentre assapora l’oro. Al Roland Garros solitamente teatro di imprese tennistiche, è arrivata la medaglia più bella, la prima vinta da un’algerina nel pugilato.

“L’Olimpiade è la più importante piattaforma sportiva internazionale. A Tokyo sono arrivata quinta e qui ho vinto l’oro. Ero sotto pressione come tutte le altre atlete, ci si aspettava da me una medaglia e tutti sanno in Algeria quanto abbia lavorato duramente negli anni scorsi. Il pubblico e i tifosi hanno ricoperto un ruolo molto importante nel sostenermi, mi hanno dato la forza e mi hanno aiutato a perseverare” – le sue prime parole a caldo.

E ora che ha realizzato il sogno dell’oro olimpico, può togliersi qualche sassolino. “Ho parlato tanto, mi sono qualificata con merito per prendere parte a questo evento. Sono una donna come qualsiasi altra. Ma ci sono quelli che chiamo i nemici del successo. Ed è anche per questi attacchi che la mia vittoria ha un sapore speciale”.

Imane, che ha ricevuto anche i complimenti del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune (“Mi ha chiamato, è il mio primo tifoso, il migliore. Era anche il suo sogno”), non si sottrae a quello che è il suo nuovo ruolo. “Il mondo intero conosce la mia storia, vengo da un piccolo villaggio, da una famiglia molto povera ma sempre orgogliosa di me e che mi ha sempre sostenuto nello sport” – ha aggiunto.

I complimenti del presidente dell’Algeria, la festa della famiglia a Tiaret: ‘Vengo da una famiglia povera, ma orgogliosa di me’

“Il mio messaggio al mondo è che dovrebbe rispettare i principi olimpici ed evitare il bullismo. È questo il messaggio dei Giochi, i valori olimpici sono molto importanti. Siamo qui per performare come atleti, spero che non vedremo nelle edizioni future attacchi come quelli che ho subito”.

La famiglia e i fan di Imane Khelif esplodono di gioia nella sua città natale, Tiaret, dopo che la pugile algerina ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Congratulazioni all’Algeria, grazie a Dio. Ha onorato l’Algeria, la sua famiglia e il suo popolo. Oggi tutto il popolo algerino è felice. Imane ha fatto tutto ciò che poteva per questo momento”, ha commentato il padre della pugile algerina, Omar Khelif, 52 anni.