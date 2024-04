Impresa Atalanta a Liverpool, Scamacca: ‘Ci davano per spacciati’, l’urlo dei tifosi ad Anfield (VIDEO)

“Prima di questa partita ci davano tutti per spacciati, mentre con coraggio siamo riusciti a vincere”. Queste le parole di Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria in trasferta per 3-0 contro il Liverpool nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League.

L’Atalanta sbanca Anfield, Liverpool asfaltato dagli uomini di Gasperini

“Una notte fantastica, prima della partita eravamo dati da tutti per spacciati mentre noi ci abbiamo sempre creduto dall’inizio . Siamo molto contenti, ma c’è ancora la gara di ritorno, in cui anche il 3-0, contro una squadra come il Liverpool, non basta. Siamo entrati in campo con coraggio, aiutandoci da vera squadra e non risolvendola con i singoli” – ha detto Scamacca.

“Ho segnato una doppietta, ma senza il sostegno dei miei compagni non sarebbe stato possibile. Sono gol preziosi per l’Atalanta – prosegue -, il mio obiettivo è aiutarla a vincere le partite e conquistare questo obiettivo importantissimo”. Per Scamacca un ottimo momento di forma nel periodo più importante della stagione.

La serata magica di Scamacca: ‘In campo con coraggio, noi ci abbiamo sempre creduto’

“Congratulazioni all’Atalanta per il bel lavoro, ha giocato molto bene. Ha avuto grande disciplina tattica nel difendersi e nel pressing a tutto campo, vincendo i contrasti”. Così Jurgen Klopp dopo il 3-0 dei bergamaschi ai danni del suo Liverpool: “Sono responsabile in prima persona di questa sconfitta, ma rivendico di aver preso le decisioni giuste. Era da tempo che non scendevamo a un punto così basso” – dice il tecnico dei Reds.

“Non è il momento di parlare delle nostre possibilità di passare il turno, non sono dell’umore adatto: prima pensiamo al Crystal Palace, ma certo si può giocare meglio. “Il gol che abbiamo segnato in fuorigioco con Salah su assist di Robertson è l’esempio di come avremmo dovuto giocare e servire gli attaccanti” – prosegue il tecnico del Liverpool.

Klopp: ‘Complimenti all’Atalanta per la disciplina tattica, ha fatto un gran bel lavoro’

“Abbiamo giocato male meritando di perdere, i ragazzi l’hanno accettato. Rifarei di nuovo tutte le scelte di formazione, se si vuole giocare bene a questo punto della stagione bisogna cambiare qualche giocatori. Diogo Jota, ad esempio, ha bisogno di tempo e si vedeva”. Incontenibile la gioia dei tifosi dell’Atalanta a fine partita. Ricorderanno a lungo la notte di Anfield.