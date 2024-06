Italia-Albania, la nota stonata è la giacca di Spalletti: ‘Quella scritta è un pugno nell’occhio’

Promossi con riserva sul rettangolo di gioco, bocciati in stile. Questa volta la giacca firmata dall’Emporio Armani per gli azzurri per Euro 2024 e indossata a Dortmund dal ct Luciano Spalletti in occasione della prima partita del girone B con l’Albania non ha convinto gli italiani.

La giacca firmata dall’Emporio Armani per gli azzurri non convince i tifosi

Appena l’inquadratura è caduta sul completo sfoggiato dall’ex allenatore di Napoli, Inter e Roma si è scatenata una sommossa tra gli amanti del made in Italy che vede Armani tra gli stilisti di maggior prestigio. Nella circostanza però il modello non ha fatto breccia nel cuore degli italiani che hanno criticato, tra stupore e incredulità, la giacca con lo stemma della Nazionale sul taschino e soprattutto la scritta Italia stampata sulle spalle. “Un pugno nell’occhio”, “uno schiaffo allo stile” per numerosi utenti.

La scritta Italia sulle spalle della giacca indossata da Spalletti

Critiche ed ironia per la scritta Italia sulle spalle: ‘É una giacca, mica una felpa o una tuta’

Non sono mancati meme e post ironici. “L’hanno inserita così non si perdono”. Altri hanno sottolineato che una scritta del genere poteva andare bene se si fosse trattato di una tuta. “Su una giacca stona, una scelta incomprensibile”. Ed ancora. “Ma vogliamo parlare della nuova giacca ufficiale? Ma che cos’è? Una felpa?”. Insomma una bocciatura sonora… Ma ormai il dado è tratto. La speranza è che gli azzurri facciano parlare e gioire soprattutto per le loro performance in campo.