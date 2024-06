Pagelle Italia-Albania 2-1: Barella super, Calafiori rischia di rovinare tutto, inizio da incubo per Dimarco

Dalla grande paura per il gol di Bajrami dopo 27 secondi alla rimonta firmata Bastoni-Barella fino al sospiro di sollievo per il salvataggio di Donnarumma su Manaj. A Dortmund sugli scudi il centrocampista dell’Inter che fino a pochi giorni fa sembrava destinato al massimo ad un impiego part time a partita in corso per i problemi fisici che hanno accompagnato la sua marcia d’avvicinamento a Euro 2024.

Pericolosamente distratto Dimarco, meno incisivo del solito Frattesi che comunque centra un palo. Scamacca si spegne nella ripresa dopo un discreto primo tempo. Di seguito le pagelle di Italia-Albania 2 a 1 con gli azzurri che appaiano in classifica la Spagna, vittoriosa sulla Croazia con un perentorio 3 a 0.

Italia-Albania 2-1, pagelle: un solo acuto per Frattesi, Bastoni super, Donnarumma c’è

DONNARUMMA 6.5: Un gol sul primo palo, ma su un gran destro da pochi metri e dopo 23 secondi. Poi ha guidato (bene) la difesa e al 90° ha salvato su Manaj.

DI LORENZO 6: Sul centro-destra nella difesa a 3, terzino in quella a 4, spinge poco, ma assicura recuperi e solidità.

BASTONI 7: Dopo 23 secondi è indeciso sulla folle rimessa laterale di Dimarco. Qualche piccola responsabilità sul gol c’è, poi come tutta la squadra si riprende, segna il gol del pareggio, non sbaglia più nulla, si fa sentire e dimostra che anche in una linea a 4 può giocare.

CALAFIORI 6: Non un debutto facile, non fosse altro per il muro rosso e l’ambiente a forti tinte albanesi. Le gambe non gli tremano, qualità e carattere non mancano: esame superato. Nel finale si fa sfuggire Manaj e per poco non la combina grossa. Incassa anche un giallo che forse non meritava.

DIMARCO 5,5: Inizia come peggio non poteva: un’assurda rimessa laterale e dopo 23 secondi l’Italia va sotto. Dopo un attimo di disorientamento per l’errore, si riprende bene ed inizia a spingere con la consueta continuità. Bella reazione ma può fare molto di più.

BARELLA 7.5: Ha stretto i denti e ha fatto di tutto per esserci. Si è confermato fondamentale, ha preso per mano la squadra dopo l’immediato 1-0 e, come se non bastasse, ha segnato lui il gol del 2-1. Incredibilmente viene premiato Chiesa e non lui come migliore in campo del match. (47′ st Folorunsho sv)

JORGINHO 6: Il pallone lo sa gestire come sempre, difficilmente lo perde. Diligente, intelligente e prudente, con Barella si trova a meraviglia, ma se c’è da rincorrere l’uomo fatica.

CHIESA 6.5: Prestazione incoraggiante. Salta l’uomo, si propone, la mette in mezzo e calcia in porta, corre e rincorre. Nella ripresa cala ed esce di scena. Premiato come miglior giocatore a fine match. (32′ st Cambiaso)

FRATTESI 5,5: É arrivato in Germania in gran forma, poi un piccolo problema lo ha fermato per un giorno. Nel primo tempo è un po’ in apnea, poi l’improvviso squillo. Il palo gli nega il gol, non sembra al top, ma gli inserimenti e l’intesa con Scamacca ci sono sempre, c’è tempo per incidere.

PELLEGRINI 6.5: Che fosse in condizione lo aveva già dimostrato, anche nel ritiro di Iserlohn, il ct non ha voluto rinunciare alla sua qualità, lui ha risposto presente con personalità e talento. (32′ st Pellegrini)

SCAMACCA 6: Un centravanti-boa. Gioca per la squadra e lo fa bene, trova Strakosha a negargli il gol, ma serve diversi ottimi palloni per gli inserimenti dei compagni. Il ct lo considera un attaccante completo, i difensori albanesi non gli daranno torto. Da un suo spunto nasce il gol di Barella. (32′ st Retegui)

SPALLETTI 6.5: Se la sua Italia va sotto in quel modo dopo 23 secondi non può essere colpa sua, se reagisce subito giocando un buon calcio e mostrando carattere, è anche (se non soprattutto) merito suo. Furioso a fine partita perché gli azzurri si sono specchiati troppo in alcuni momenti del match senza affondare il colpo.