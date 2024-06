Jacobs e Ali fanno la storia, due italiani sotto i 10″ a Turku: il video

Giornata storica per i velocisti azzurri a Turku, in Finlandia. Nei 100 metri Marcell Jacobs vola a 9.92 (soltanto a Tokyo meglio) e Chituru Ali scende per la prima volta sotto i 10 secondi con 9.96. Primo e secondo. Non era mai accaduto di due italiani contemporaneamente sotto i 10″.

Marcell Jacobs fissa con 9.92 il terzo tempo in carriera, dopo due anni sotto i 10″

Prosegue quindi l’esaltante scia degli Europei di Roma: il campione olimpico e continentale dei 100 metri Marcell Jacobs torna dopo quasi due anni sotto il muro dei dieci secondi, con vento di +1.5, e firma il terzo tempo in carriera, superiore soltanto al 9.80 della finale di Tokyo e al 9.84 della semifinale.

Un crono che lo colloca al quinto posto delle liste mondiali dell’anno quando manca un mese e mezzo alle Olimpiadi di Parigi. Il vice campione d’Europa Chituru Ali infrange per la prima volta la barriera e diventa il secondo italiano di tutti i tempi, migliorando di nove centesimi il 10.05 della finale di Roma. Superati in un colpo solo Filippo Tortu e Pietro Mennea nelle liste italiane alltime, in un pomeriggio memorabile per la velocità azzurra, mai così consistente.

Chituru Ali supera Tortu e Mennea nelle liste alltime con uno strepitoso 9.96

Finale da urlo per il duo italiano che già in batteria, nella tappa Gold del Continental Tour, nei 18 gradi del meeting finlandese dedicato a Paavo Nurmi, aveva fatto scintille: Jacobs 9.99 (+1.4), Ali 10.01 ventoso (+3.8). Nel turno decisivo, dopo un’ora, si rivede finalmente il Marcell dei giorni migliori, un decimo netto in meno rispetto agli Europei di Roma, reattivo in partenza, efficace in accelerazione, devastante sul lanciato. Ma è sensazionale anche la prestazione di Ali, grandioso nell’uscita dai blocchi, capace di rifilare quattro centesimi al campione olimpico dei 200 Andre De Grasse.