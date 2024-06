Si chiude con una strepitosa medaglia d’oro l’edizione romana dei campionati Europei di atletica. L’Italia, campione olimpica in carica, stravince la 4×100 con Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu: 37.82 davanti Paesi Bassi e Germania. Medaglia numero 24, oro numero 11 per una edizione che rimarrà nella storia dello sport italiano. Nel forziere azzurro anche 9 argenti e 4 bronzi.

Europei atletica, Roma 2024 si chiude con lo strepitoso oro della staffetta 4×100 con Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu

Una performance che fa ben sperare in vista di Parigi 2024 dove gli azzurri difenderanno la medaglia d’oro conquistata a Tokyo. Incredibile il lanciato di Jacobs in seconda frazione: 8″98. Un trionfo che ha fatto sobbalzare in piedi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha accolto in tribuna gli staffettisti azzurri per complimentarsi.

Abbraccio anche tra i due campioni olimpici Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. La stessa passerella presidenziale, poi, è toccata anche ad Arese dopo il bronzo nei 1500 e a Larissa Iapichino. All’Olimpico, però, non c’era solo il Presidente della Repubblica, in tribuna autorità erano presenti anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e i ministri Giorgetti, Abodi, Santanché e Ciriani.

Siamo i più veloci d'Europa!

Medaglia d'oro nella staffetta 4×100 maschile: Jacobs, Tortu, Melluzzo e Patta irraggiungibili.#Roma2024 pic.twitter.com/Xooi8RYKVo — Giuseppe Coppola (@GiCoppola_) June 12, 2024

Argento all’ultimo salto per Larissa Iapichino, argento x la 4×400 e bronzo per Pietro Arese

Hanno assistito ad un susseguirsi di emozioni con Larissa Iapichino che ha centrato l’argento con un balzo a 6,94, ad un solo centimetro dal record personale e a tre dal suo primato indoor. Medaglia di bronzo ottenuta con il cuore per Pietro Arese, che esce di forza nell’ultimo giro dei 1500 metri con il tempo di di 3’33″34.

Medaglia d’argento nella 4X400 maschile ai campionati europei di atletica leggera di Roma. Gli azzurri Luca Sito, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Edoardo Scotti fermano i cronometri sul tempo di 3’00″81 alle spalle del Belgio vincitore in 2’59″84. Bronzo per la Germania (3’00″82) a un solo centesimo dagli azzurri.