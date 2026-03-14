Chi è Cristiano Rufini: dall’IT con Olidata alla possibile svolta Salernitana tra rumors e preliminari

Cristiano Rufini

Chi è Cristiano Rufini, il manager dietro il rilancio di Olidata

Nel mondo dell’innovazione tecnologica italiana il nome di Cristiano Rufini è diventato negli ultimi anni sempre più ricorrente. Romano, 45 anni, Rufini è un imprenditore attivo nei settori dell’Information Technology, della cybersecurity, dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali.

La sua notorietà è legata soprattutto al ritorno ai vertici di Olidata S.p.A., storica azienda informatica italiana fondata nel 1982 a Cesena da Carlo Rossi e Stefano Scavini.

La società, pioniera nel campo dell’ICT, ha costruito negli anni una presenza internazionale che ha toccato numerosi mercati: Europa, America Latina e Nord Africa. Nel 1990 è arrivata anche la quotazione in Borsa, segno della crescita e dell’ambizione di un gruppo che ha sempre puntato su innovazione e sviluppo tecnologico.

Con l’arrivo di Rufini, Olidata ha cercato di rilanciarsi in un mercato sempre più competitivo, puntando su cloud computing, sicurezza informatica e tecnologie emergenti.

L’ingresso della società israeliana CGI Group

Uno degli snodi più discussi della nuova fase di Olidata è stato il coinvolgimento della CGI Group, società israeliana specializzata nella gestione delle crisi aziendali e nella sicurezza.

L’operazione ha rappresentato un tentativo di rafforzare la struttura del gruppo in un momento delicato, caratterizzato da difficoltà industriali e da un contesto economico complesso.

L’obiettivo dichiarato era quello di costruire una struttura manageriale capace di affrontare situazioni critiche, mettendo al centro sicurezza dei dati, infrastrutture digitali e sviluppo di soluzioni avanzate.

La trattativa Salernitana e il preliminare

Negli ultimi giorni il nome di Cristiano Rufini è però uscito dal perimetro dell’innovazione tecnologica per entrare nel mondo del calcio.

Secondo diverse indiscrezioni rilanciate dal giornalista Marcello Festa, l’imprenditore romano starebbe trattando con Danilo Iervolino, attuale proprietario della Salernitana, per un possibile passaggio di proprietà del club campano.

La trattativa sarebbe stata impostata su basi precise: circa 7,5 milioni di euro, cifra corrispondente alla fideiussione che garantisce l’esposizione della società granata, oltre all’assunzione dei debiti correnti del club. Rufini avrebbe già siglato il contratto preliminare.

Il potenziale acquirente non sarebbe direttamente Olidata ma una società collegata a Rufini, la Antares Srl.

Olidata potrebbe comunque entrare nell’operazione come sponsor principale della squadra, segnando una svolta strategica rispetto alle precedenti sponsorizzazioni nel basket.

Una trattativa coperta dal massimo riserbo

Secondo quanto trapelato, le trattative tra le parti sarebbero avvenute negli ultimi giorni con estrema riservatezza.

Consulenti legali e finanziari avrebbero già avviato i primi confronti a Roma, con una deadline di pochi giorni fissata proprio da Rufini per verificare la fattibilità dell’operazione.

La Salernitana, ricordiamo, era stata acquistata da Iervolino il 31 dicembre 2021 per circa 10 milioni di euro dopo la gestione del trust imposto dalla Serie A.

Negli ultimi mesi l’imprenditore campano ha inoltre effettuato una ricapitalizzazione da 12 milioni di euro, versati nella holding Salerno Coast Investment, proprietaria del club.

Il profilo imprenditoriale tra tecnologia e finanza

Rufini rappresenta una figura piuttosto atipica nel panorama degli investitori calcistici italiani.

A differenza di altri imprenditori legati al mondo immobiliare o industriale, il suo percorso nasce nel cuore dell’economia digitale.

Le sue attività imprenditoriali ruotano attorno a:

cybersecurity

intelligenza artificiale

servizi digitali avanzati

gestione dei dati e infrastrutture cloud

Settori che negli ultimi anni hanno attirato investimenti sempre più rilevanti anche nel mondo dello sport.

Il calcio, infatti, sta diventando terreno fertile per progetti tecnologici legati a analytics, sicurezza e digitalizzazione dei club.

Tra imprenditoria e calcio: una sfida tutta da scrivere

Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma il possibile ingresso di Cristiano Rufini nella Salernitana rappresenterebbe una svolta importante per il club.

Da una parte un imprenditore giovane, con un profilo legato alla tecnologia e all’innovazione.

Dall’altra una società calcistica con una storia importante e una tifoseria tra le più calde d’Italia.

Se la trattativa dovesse concretizzarsi, il passaggio di proprietà segnerebbe l’inizio di una nuova fase per il club granata.

E porterebbe nel calcio italiano un protagonista proveniente dal mondo dell’alta tecnologia.