Hamilton in lacrime dopo la prima vittoria Ferrari, perché i fan sono convinti che c’entri Kim Kardashian

Da sinistra Hamilton con Kim Kardashiane in lacrime sul gradino più alto del podio a Barcellona

Il campione britannico vince a Barcellona dopo 686 giorni e sui social esplode una curiosa teoria

Per qualcuno era una scommessa destinata a fallire. Per altri era soltanto una questione di tempo. Ora è arrivato il momento che milioni di tifosi Ferrari aspettavano: Lewis Hamilton ha conquistato la sua prima vittoria con la Rossa e l’ha celebrata con parole che raccontano molto più di un semplice successo sportivo.

Appena tagliato il traguardo, il sette volte campione del mondo si è lasciato andare a un team radio destinato a restare nella memoria dei tifosi ferraristi.

“Forza Ferrari. Grazie a tutti. Mi avete aiutato a realizzare questo sogno”, ha detto visibilmente emozionato.

Un trionfo che vale più degli altri

Detta da un pilota che in carriera ha vinto oltre cento Gran Premi, la frase pronunciata dopo la gara colpisce ancora di più.

“Tutte le mie vittorie sono speciali, ma questa è qualcosa di unico”, ha spiegato Hamilton.

Parole che confermano il legame costruito in questi mesi con il mondo Ferrari e con una tifoseria che non ha mai smesso di sostenerlo, nemmeno nei momenti più complicati.

Due anni difficili prima della svolta

Quando decise di sposare il progetto Ferrari, la scelta venne accolta con entusiasmo ma anche con molti dubbi.

L’età non più giovanissima e la fine di un ciclo vincente con Mercedes avevano alimentato interrogativi tra addetti ai lavori e tifosi.

Il 2025 si è rivelato particolarmente complicato.

Le vittorie non arrivavano, i risultati faticavano a decollare e la frustrazione era diventata evidente.

A parte una Sprint in Cina, Hamilton non era mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

La rinascita nel 2026

Anche l’inizio del 2026 non era stato semplice.

L’introduzione dei nuovi regolamenti e una Mercedes tornata competitiva avevano reso ancora più difficile la rincorsa.

Poi qualcosa è cambiato.

Sono arrivati i primi podi, le prestazioni sono cresciute e la Ferrari ha iniziato a trovare continuità.

Fino al giorno della consacrazione.

“Grazie ai tifosi, non ce l’avrei fatta”

Dopo la gara Hamilton ha voluto dedicare un pensiero speciale ai sostenitori della Scuderia.

“Grazie ai fan per avermi ricordato chi sono. Non ce l’avrei fatta senza di voi”, ha dichiarato.

Parole che hanno immediatamente acceso l’entusiasmo dei social, dove migliaia di tifosi hanno celebrato il primo vero grande momento della sua avventura in rosso.

Adesso il Mondiale non sembra più impossibile

La vittoria cambia inevitabilmente anche la classifica.

Il distacco dal leader del campionato, Kimi Antonelli, si è ridotto a 41 punti e il campionato resta ancora apertissimo.

Hamilton, però, invita tutti alla prudenza.

“Non è finita, questo è certo. Dobbiamo continuare a lavorare un passo alla volta e restare concentrati”, ha spiegato.

Parole da veterano, ma pronunciate con l’entusiasmo di un debuttante.

Sui social spunta la teoria: “È l’effetto Kim Kardashian”

Mentre la Ferrari festeggia il ritorno alla vittoria di Lewis Hamilton, sui social network è esplosa una teoria che sta facendo discutere tifosi e appassionati di Formula 1.

Secondo molti utenti, il periodo positivo del pilota britannico coinciderebbe con l’inizio della frequentazione con Kim Kardashian, la celebre imprenditrice e star televisiva americana.

La relazione tra i due sarebbe iniziata nei primi mesi del 2026 e da allora Hamilton ha mostrato segnali di crescita dopo un lungo periodo complicato vissuto tra Mercedes e Ferrari.

La presenza di Kim Kardashian nel paddock del Gran Premio di Monaco non è passata inosservata. La 45enne è stata fotografata nel weekend monegasco mentre seguiva la gara che aveva visto Hamilton conquistare un importante podio.

Dopo il successo di Barcellona, molti utenti hanno collegato i due eventi con commenti ironici diventati virali.

“Non lasciatela mai”

Tra i messaggi più condivisi c’è quello di un tifoso che ha scritto:

“L’effetto Kim Kardashian è così potente che Hamilton ha vinto una gara dopo oltre 680 giorni ed è tornato a lottare per il mondiale. Non lasciatevi mai.”

Naturalmente si tratta soltanto di ironia social, ma il tema è rapidamente diventato uno degli argomenti più commentati tra gli appassionati di Formula 1.

Al di là delle battute, resta il dato sportivo: Hamilton ha interrotto un digiuno che durava dal Gran Premio del Belgio del 2024, tornando sul gradino più alto del podio dopo 40 gare.

La Ferrari torna a sognare

La sensazione è che questa vittoria possa rappresentare molto più di un semplice successo stagionale.

Dopo mesi di difficoltà, dubbi e critiche, Hamilton e Ferrari hanno finalmente trovato il punto d’incontro che cercavano.

E adesso, con un campione ritrovato e una macchina in crescita, a Maranello torna a circolare una parola che fino a poche settimane fa sembrava proibita: