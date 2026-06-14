Livano Comenencia

Il 22enne difensore dell’FC Zurigo ha realizzato la rete del momentaneo pareggio contro i tedeschi

Ci sono gol che valgono una vittoria e altri che valgono un posto nella storia. Quello segnato da Livano Comenencia contro la Germania appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

All’NRG Stadium di Houston, durante la sfida dei Mondiali 2026 contro la nazionale tedesca, il difensore di Curaçao ha realizzato il primo gol assoluto della sua nazionale in una fase finale della Coppa del Mondo FIFA, regalando un momento destinato a essere ricordato per generazioni.

La Germania, quattro volte campione del mondo, aveva sbloccato il risultato nelle battute iniziali grazie a Felix Nmecha e sembrava avere il controllo della partita. Ma al 20′ è arrivato l’episodio che ha cambiato il volto dell’incontro e scritto una pagina indelebile del calcio caraibico. Una rete che ha infiammato diversi telecronisti e in particolare dell’argentino Andrés “El Duka” Ducatenzeiler del programma in streaming El Loco y el Cuerdo.

Il gol che ha fatto esplodere Houston

Approfittando di una disattenzione della retroguardia tedesca, Curaçao è ripartita in contropiede. Il pallone è arrivato a Livano Comenencia al limite dell’area e il terzino ha lasciato partire un sinistro che, complice una deviazione decisiva, ha superato Manuel Neuer.

Per qualche secondo il tempo si è fermato. Poi è esplosa la festa.

I giocatori di Curaçao si sono riversati ad abbracciare il compagno mentre sugli spalti i tifosi caraibici celebravano una rete dal valore storico. Non era soltanto il pareggio contro una delle nazionali più titolate del pianeta: era il primo gol mondiale della storia del Paese.

Chi è Livano Comenencia

Classe 2004, nato a Breda nei Paesi Bassi, Livano Shyron Liomar Comenencia è considerato uno dei talenti più interessanti del calcio di Curaçao.

Alto 1,85 metri, si è formato nel prestigioso settore giovanile del PSV Eindhoven prima di approdare alla Juventus Next Gen, esperienza che gli ha permesso di maturare nel calcio professionistico europeo.

Nell’estate del 2025 è passato all’FC Zurigo, nella massima serie svizzera, dove si è rapidamente ritagliato un ruolo importante grazie alle sue qualità atletiche e alla sua duttilità difensiva.

Pur essendo nato in Olanda, ha scelto di rappresentare Curaçao per le proprie origini familiari, diventando uno dei punti di riferimento della nazionale.

La favola di Curaçao ai Mondiali

Il gol contro la Germania rappresenta il simbolo della straordinaria crescita calcistica di Curaçao, la nazione più piccola ad aver mai raggiunto una fase finale della Coppa del Mondo.

La selezione caraibica si è qualificata al torneo dopo una campagna eccezionale, chiusa senza sconfitte e culminata con il decisivo risultato ottenuto contro la Giamaica.

Comenencia è stato uno dei protagonisti della storica qualificazione e ora il suo nome resterà legato per sempre a un record destinato a non essere dimenticato: quello del primo marcatore mondiale nella storia di Curaçao.