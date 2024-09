Mantova-Salernitana 1-0, pagelle e highlights: Velthuis e Njoh sprofondano nell’Abisso, male Verde

Una brutta Salernitana esce sconfitta dalla trasferta di Mantova con qualche recriminazione per un rigore non concesso dall’insufficiente Abisso di Palermo a Torregrossa. Recriminazioni arbitrali a parte, i granata fanno un passo indietro rispetto alle precedenti uscite sul piano del gioco. Incompleti a metà campo e con diversi giocatori giunti last minute alla corte di Martusciello, i granata faticano a tenere il pallino del gioco nel primo tempo.

Galuppini decide ad inizio ripresa, Torregrossa recrimina per un rigore non concesso dall’arbitro Abisso

Amatucci predica nel deserto. Scarso il supporto sugli esterni sia da un abulico Verde sia da un volenteroso Valencia che continua a fare fatica quando deve giocare come esterno largo e non come seconda punta. Tello sembra ancora lontano dal rendimento dei tempi migliori. La difesa va in affanno appena il Mantova affonda i colpi. Nel primo tempo da registrare un salvataggio di Sepe su Mensah ed un bel tiro a giro di Tongya che va a centimetri dal gol.

Nella ripresa il Mantova va subito in gol con Galuppini con gentile concessione del reparto arretrato granata. Martuscello manda in campo i nuovi Torregrossa, Stojanovic e si gioca la carta di provvidenza Braaf che prova a far male alla difesa virgiliana con un paio di serpentine. La reazione della Salernitana si concretizza in un tiro di Tongya respinto dall’estremo difensore del Mantova ed in una conclusione centrale di Braaf. Poi le proteste di Torregrossa per un fallo in aerea.

La partita si innervosisce e i granata sbagliano palloni su palloni. Abisso agevola l’ostruzionismo dei locali e manda tutti negli spogliatoi dopo non aver fatto scadere i 5 minuti di recupero nel corso dei quali non erano mancate perdite di tempo da parte del Mantova. Dopo la sosta la Salernitana ritroverà Pippo Inzaghi all’Arechi con il suo lanciatissimo Pisa. Martusciello ha 15 giorni per lavorare con i nuovi e presentarsi in campo con un undici più equilibrato.

Le pagelle: Gentile acerbo, Tello al rallentatore, si salvano Tongya e Amatucci

Sepe 6: salva nel primo tempo su Mensah, gioca bene con i piedi e attento nelle uscite.

Gentile 5: qualche incertezza in avvio, si vede poco in supporto alla fase offensiva. Acerbo. Guarda crossare Ruocco in occasione del gol partita del Mantova. (11′ st Stojanovic 5,5: difficile giudicare un calciatore gettato nella mischia poche ore dopo essere arrivato a Salerno. Spreca una potenziale azione pericolosa pochi istati dopo il suo ingresso in campo).

Bronn 5,5: del pacchetto arretrato è il migliore anche se spesso deve ricorrere al mestiere ed alle maniere forti.

Velthuis 5: legnoso e lento, viene preso spesso di infilata dai virgiliani. Limita i danni ma inizio ripresa si fa superare dal pallone che determina il gol del vantaggio di Galuppini.

Njoh 5: si fa anticipare secco da Galuppini ad inizio ripresa. Un gol fotocopia a quello incassato dalla Salernitana con il SudTirol.

Tello 5: giochicchia, ma la luce non si accende mai. A disagio in un centrocampo leggero e senza elementi in grado di fare legna. (11′ st Torregrossa 5,5: la maglia si allunga e reclama con vigore un rigore, svirgola una conclusione da posizione favorevole. Si innervosisce e incassa anche un cartellino giallo).

Amatucci 6: il metronomo granata è costretto agli straordinari. Gestisce con sapienza i palloni che transitano dalle sue parti. A volte sembra predicare nel deserto.

Tongya 6: corre anche per Tello ed è il più pericoloso dei granata nel primo tempo con una bella conclusione a giro e nella ripresa con un diagonale respinto con i pugni da Festa. Esce esausto. (41′ st Wlodarczyk sv: esordio in granata per il polacco. Nei pochi minuti in campo ha pochi palloni a disposizione per farsi notare).

Verde 5: con la Samp si accese nella ripresa dopo un primo tempo opaco, questa volta la lampadina resta spenta e per i granata arriva un nuovo passo falso.

Simy 5: meno reattivo rispetto alle prime tre partite, ma non trova neanche grande assistenza da parte dei compagni. (20′ st Hrustic 5,5: neanche il tempo di conoscere i compagni e va subito in campo senza incidere),

Valencia 5,5: tanto fumo ma poco arrosto. La fotografia della sua partita è un tiraccio a lato nel primo tempo. (11′ st Braaf 5,5: chiamato da Martusciello a fare l’ennesimo miracolo. Intraprendente ma questa volta il colpo da biliardo non gli riesce).

Mantova-Salernitana, gli highlights

Gli highlights completi di Mantova-Salernitana e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.