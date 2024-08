Salernitana-Sampdoria 3-2, pagelle e highlights: Simy generoso, Verde dai due volti, Braaf ubriacante

La Salernitana di Martuscello gioca di sponda e ribalta la Sampdoria con uno spettacolare 3 a 2. Sei punti all’Arechi per i granata con un ko con rimpianti a Bolzano. Simy sblocca il risultato dopo 15″ per uno svarione di Vismara e dopo poco fornisce un grande assist a Tongya che va ad un soffio dal raddoppio.

La Salernitana viene rimontata dalla Samp ma con un gran secondo tempo ribalta il risultato e centra i tre punti con Braaf

Poi salgono in cattedra gli ex Tutino e Coda che rovesciano il risultato con il generoso aiuto di una difesa approssimativa segnando sotto la sud. I due attaccanti della squadra di Pirlo non esultano in segno di rispetto della tifoseria di casa. La ripresa è quasi un monologo granata che dopo aver sfiorato il gol con Verde riagguanta i blucerchiati con un’inzuccata di Valencia su delizioso cross dell’ex spezzino. La Salernitana completa la rimonta con un guizzo Braaf che trova due deviazioni che spiazzano Vismara. Nel finale l’ingenua espulsione di Kallon che fa infuriare Simy.

Le pagelle: male Daniliuc e Bradaric, Antonucci certezza, finalmente Valencia

Sepe 6: manda in visibilio l’Arechi con un’uscita all’ultimo giro di lancette. Non ha colpe specifiche sui gol.

Daniliuc 5: grave l’errore sul gol di Coda del difensore austriaco schierato nuovamente laterale di fascia. Meglio in fase d’appoggio agli esterni alti. (40′ st Gentile sv)

Bronn 5,5: si fa sorprendere dalla palla messa in profondità da Coda sul pareggio di Tutino. Incerto nel primo tempo, cresce nella ripresa e sfiora il gol.

Velthuis 6: più attento e pulito rispetto alle due disastrose precedenti prestazioni.

Bradaric 5: Tutino gli fa vedere i sorci verdi nel primo tempo. Cerca il riscatto proponendosi con continuità in sovrapposizione senza però cavare un ragno dal buco. (24′ st Njoh 6: scambia bene con Braaf sull’out sinistro ma soprattutto salva quasi sulla linea di porta una conclusione di un calciatore blucerchiato).

Tello 6: più vivo e combattivo rispetto alla scialba prestazione di Bolzano. Non è un interdittore ma si sacrifica con alterne fortune anche nella fase di rottura. (17′ st Kallon 4,5: un paio di guizzi ma anche qualche errore di troppo. Poi l’ingenua espulsione nonostante l’invito di Simy ad allontanarsi dopo la vistosa simulazione).

Amatucci 6,5 una certezza di questo inizio di stagione. Giovane direttore d’orchestra del reparto nevralgico granata. Spreca pochi palloni, rivedibile sui calci piazzati.

Tongya 6,5: sfiora il gol e gioca ovunque gettandosi con coraggio su ogni pallone.

Verde 6: il primo tempo è disastroso con l’attaccante che sbaglia tutto quello che può sbagliare. Non sembra lui ma nella ripresa ritrova di incanto i suoi colpi. Sfiora il gol e fornisce un delizioso assist a Valencia per il gol del 2 a 2. (44′ st Gentile sv)

Simy 6,5: gol da opportunista sull’errore clamoroso di Vismara e grande assist a Tongya. Lotta su ogni pallone. A volte è arruffone ma sempre generoso. Buon inizio di stagione per un giocatore che vuole dare una mano alla causa granata dopo stagioni da dimenticare.

Valencia 6: quando meno te l’aspetti trova il guizzo di testa per il gol del 2 a 2. Una rete che potrebbe cambiare il suo destino in granata dopo un avvio di stagione complicato. (24′ st Braaf 7: fa saltare il banco con le sue velenose serpentine. Va a bersaglio per la seconda partita di fila ma questa volta il guizzo vale tre punti).

Salernitana-Sampdoria 3-2, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Sampdoria e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.