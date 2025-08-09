Tascone resta fuori contro l’Avellino: la scelta del del Cerignola e cosa significa per la Salernitana

Maiuri non schiererà il centrocampista nel match di Coppa Italia
Mattia Tascone non sarà in campo nel match di Coppa Italia contro l’Avellino, appuntamento storico per il Cerignola guidato da Enzo Maiuri. Da quanto emerso nelle ultime ore il neo tecnico del club pugliese non ha intenzione di schierare il centrocampista che aspetta un cenno dalla Salernitana per raggiungere mister Giuseppe Raffaele, tecnico del Cerignola fino allo scorso giugno.
Perché Mattia Tascone non sarà in campo contro l’Avellino?
Da un lato potrebbe trattarsi di una scelta tecnica, dettata dal desiderio di evitare distrazioni e tensioni a pochi giorni dal possibile trasferimento. Dall’altro, si legge come un segnale del distacco già presente tra il giocatore e il Cerignola, consapevole che il centrocampista è ormai mentalmente proiettato verso la Salernitana.
Cosa sta succedendo sul fronte mercato?
Nelle ultime settimane la situazione si è complicata, con il direttore sportivo Di Toro che ha lanciato un ultimatum nei confronti del club granata. Faggiano, dirigente della Salernitana, sta lavorando per sbloccare il nodo delle cessioni e facilitare l’acquisto di Tascone. L’operazione, che si prospettava rapida, si è invece allungata, generando malumori e qualche tensione tra le parti. Tuttavia, il Cerignola non vorrebbe trattenere un calciatore ormai distante dal progetto gialloblù.
Che ruolo avrà Tascone nella Salernitana?
Se il trasferimento si concretizzerà nelle prossime settimane, Tascone potrebbe ritrovare il suo ex allenatore Giuseppe Raffaele, ora alla guida della Salernitana. L’idea è che i due possano riprendere il loro rapporto professionale consolidato, con Tascone che formerebbe una coppia di centrocampo di spessore con l’italo-argentino Capomaggio. Per Raffaele si tratterebbe di un rinforzo importante in vista della difficile rincorsa alla Serie B.