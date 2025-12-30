Notizie Audaci

Coppa d’Africa 2025, il tifoso immobile del Congo diventa simbolo nazionale: 90 minuti in silenzio per Lumumba

Pubblicato: 30 Dic, 2025 - ore: 23:05 #Coppa d'Africa 2025, #Lumumba, #tifoso immobile Congo
Un tifoso della Repubblica Democratica del Congo è rimasto immobile in omaggio a Patrice LumumbaUn tifoso della Repubblica Democratica del Congo è rimasto immobile in omaggio a Patrice Lumumba

Il tifoso immobile che ha conquistato l’Africa: omaggio a Lumumba e orgoglio congolese

Non è stato un gol, né un’esultanza a diventare l’immagine simbolo della Coppa d’Africa 2025. A catturare l’attenzione di milioni di persone è stato il silenzio assoluto di un uomo sugli spalti. Un tifoso della Repubblica Democratica del Congo è rimasto immobile per tutti i 90 minuti sia nella sfida contro il Senegal sia in quella contro il Botswana, diventando il volto più potente del torneo.

Un gesto ripetuto, consapevole, carico di significato. Un omaggio diretto a Patrice Lumumba, primo Primo Ministro del Congo indipendente, figura simbolo della lotta anticoloniale africana.

Due partite, stesso gesto: il silenzio che parla più di mille cori

Dopo aver attirato l’attenzione nella gara contro il Senegal, il tifoso ha replicato il suo gesto anche nel match successivo contro il Botswana, disputato martedì 30 dicembre. Novanta minuti in piedi, senza mai muoversi, senza applaudire né esultare, lo sguardo fisso verso il campo.

Una presenza che ha colpito spettatori, telecamere e social network, trasformandosi in un vero e proprio simbolo virale. In molti, inizialmente, hanno pensato a una provocazione o a una performance artistica. Con il passare delle ore, però, è emerso il significato profondo dell’atto.

L’omaggio a Patrice Lumumba, simbolo della nazione

Il tifoso, identificato sui social con il soprannome di “Lumumba”, ha voluto rendere omaggio allo storico leader congolese assassinato nel 1961. Patrice Lumumba resta una delle figure più emblematiche della storia africana: primo premier del Paese dopo l’indipendenza dal Belgio, simbolo di autodeterminazione, dignità e resistenza.

Restare immobile per 90 minuti è stato un gesto di memoria e rispetto, un modo per ricordare che la storia del Congo non è solo sport, ma anche sacrificio, identità e lotta per la sovranità.

Il cammino del Congo: qualificazione conquistata e sogno Mondiale nei play off di marzo

Oltre all’impatto simbolico, la nazionale congolese ha ottenuto risultati sportivi concreti. Con il pareggio contro il Senegal e la vittoria contro il Botswana, i “Leopards” hanno chiuso il girone al secondo posto con 7 punti, conquistando l’accesso alla fase successiva della Coppa d’Africa 2025.

Un traguardo importante in attesa dei play off di qualificazione ai Mondiali del 2026 a marzo, un obiettivo che manca al Congo dal lontano 1974. La squadra guidata dal commissario tecnico Sébastien Desabre ha mostrato solidità, identità e spirito di sacrificio, elementi che rispecchiano perfettamente il messaggio incarnato dal tifoso immobile.

Quando il calcio diventa memoria collettiva

La scena del tifoso immobile ha fatto il giro del mondo perché racchiude qualcosa che va oltre il calcio. È la dimostrazione di come lo sport, in Africa più che altrove, sia uno spazio di espressione politica, culturale e identitaria.

In uno stadio gremito, tra cori e bandiere, quel silenzio assoluto ha parlato più di qualsiasi coro. Un gesto semplice, ma potentissimo, capace di trasformare una partita in un atto di memoria collettiva e di rendere il calcio ancora una volta specchio della storia di un popolo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

