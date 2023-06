Silvio Berlusconi, cori dei tifosi del Milan davanti Villa San Martino (VIDEO)

Duecento tifosi della curva sud del Milan hanno marciato in direzione di Villa San Martino, ad Arcore, per rendere il loro personale omaggio all’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi. Con il Cav, il patron più vincente della storia, il diavolo ha fatto collezione di trofei in Italia, in Europa e nel mondo.

I tifosi del Milan hanno alzato le rose rosse e lanciato cori per Berlusconi

Arrivati ​​davanti alla residenza dell’ex premier i tifosi, rose rosse al cielo hanno intonato “Un presidente! C’è solo un presidente!” prima di deporre i fiori accompagnati da un fragoroso applauso. I fiori sono stati posati sul ‘santuario’ di sciarpe, biglietti, fiori che ha raccolto le dimostrazioni d’affetto per il Cavaliere.

In serata la premier Giorgia Meloni ha raggiunto Arcore per far visita alla camera ardente. I funerali di Stato saranno celebrati alle 15 del 13 giugno al Duomo di Milano con diretta Rai e Mediaset.