Modena-Salernitana 1-1, pagelle e highlights: conferma Soriano, Verde si accende nella ripresa

Un passo avanti nel segno della continuità per la Salernitana che torna da Modena con un pari e qualche rimpianto per non aver sfruttato al meglio il vantaggio iniziale di Soriano (i campani non segnavano da 60 anni sul campo emiliano).

Scortata da mille i tifosi, i granata si presentano al Braglia in emergenza con Rene Adelaide che è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo la grande prova offerta con la Carrarese. Nuovo risentimento muscolare per il francese. In settimana Colantuono aveva perso anche Tello mentre restano ai box Njoh, Tongya e Torregrossa oltre al giovane Sfait. L’australiano Hrustic ritrova una maglia da titolare.

Primo tempo con poche emozioni

Primo tempo equilibrato con la Salernitana che prova a dettare il ritmo nei primi 20′ minuti senza però riuscire a impensierire Gagno. A taccuino solo una conclusione di Amatucci che termina lontano dallo specchio della porta. Con il trascorrere dei minuti il Modena ha preso il comando delle operazioni e si è reso pericoloso prima con un diagonale di Santoro che si è spento non lontano dalla porta di Sepe. Pochi giri di lancette e Mendes si è visto ribattere da Jaroszynski una conclusione a botta sicura in piena area di rigore. I canarini spingono e si rendono più volte insidiosi con i puntuali inserimenti dell’ex Palumbo che non è preciso al momento della conclusione.

Ad inizio ripresa Salernitana in campo con Simy. Al primo affondo i granata vanno avanti con Soriano che sfrutta a dovere una frittata di Caldara e Dallavale dopo un cross tagliente di Verde. Al 60′ Sepe salva sulla staffilata di Palumbo dopo una bella giocata di Caso. Sull’angolo successivo Beyuku va a centimetri dal gol. Entra Defrel nel Modena e gli emiliani trovano il gol con un assist di tacco dell’ex Sassuolo per Palumbo che questa volta infila Sepe. .

Botta e risposta Soriano – Palumbo, Gagno salva il Modena

Un minuto dopo la Salernitana a centimetri dal nuovo vantaggio con Simy che lavora bene un traversone di Verde ma conclude su Gagno in disperata uscita. Al 29′ buona chance per Bronn che non inquadra la porta su traversone dell’ex Spezia. La partita si spegne gradualmente e non si schioda più dall’1 a 1. La Salernitana tornerà in campo domenica 15 dicembre per il derby con la Juve Stabia in programma all’Arechi alle 17:15. Il match potrebbe cambiare orario per questioni di ordine pubblico legate all’evento Luci d’artista.

Le pagelle: Jaroszynski disattento sul gol, Simy vivacizza la manovra offensiva ma si fa ipnotizzare da Gagno

Sepe 6,5: decisivo sulla staffilata di Palumbo, sulla seconda conclusione dell’ex granata non può nulla.

Bronn 6,5: dà continuità alla buona prova con la Carrarese con una prova gagliarda. Sbroglia in un paio di circostanze la matassa.

Ferrari 6: attento e concentrato, concede poco a Mendes. Buona prova una serie di prestazioni no.

Jaroszynski 5,5: nel primo tempo salva su Mendes, sul gol esce in anticipo per venire incontro a Caso e lascia libero lo spazio all’inserimento di Palumbo su assist di tacco di Defrel.

Ghiglione 5,5: dà una mano alla fase difensiva, ma in fase offensiva è poco efficace al momento del dunque.

Soriano 7: conferma il suo momento positivo con il secondo gol consecutivo ma anche tanta qualità e quantità. (35′ st Kallon 5,5: Colantuono spera in un suo guizzo dopo diverse prestazioni opache. Si batte senza trovare spunti significativi).

Amatucci 6,5: ripone il fioretto e tira fuori la sciabola per mettere ordine a metà campo. Partita di sacrificio per l’equilibratore del reparto nevralgico granata.

Hrustic 5,5: non sfrutta a dovere l’occasione che Colantuono gli concede. Sempre lontano dal vivo del gioco, si preoccupa (18′ st Maggiore 5: riesce a far peggio dell’australiano. Sbaglia appoggi facili e non entra mai in partita).

Stojanovic 6: si propone con grande continuità nel primo tempo nonostante un immeritato giallo dopo pochi minuti. Cala nella ripresa. (43′ st Gentile sv).

Verde 6,5: primo tempo anonimo, si accende nella ripresa e dai suoi piedi partono tutte le azioni pericolose dei granata. (43′ st Di Vico sv: seconda presenza in cadetteria per un giovanissimo su cui fa tanto affidamento Colantuono).

Wlodarczyk 5: non riesce ad entrare in partita anche perché gli scarsi rifornimenti dei compagni. In una sola circostanza si divincola dalle maglie gialloblu ma è lontano dalla porta avversaria. (1′ st Simy 5,5: sarebbe pienamente sufficiente. Lavora bene anche il pallone che Verde gli serve in area ma non riesce a superare Gagno a centimetri dalla porta).

Modena-Salernitana 1-1, gli highlights

Gli highlights completi di Modena-Salernitana e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Modena pericoloso con un diagonale di Santoro

Jaroszynski salva su Mendes

Soriano batte a rete e firma …

… e firma il secondo gol consecutivo per granata

La gioia dei granata dopo il gol

Sepe salva su Palumbo

Palumbo pareggia su assist di Defrel