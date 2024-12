Salernitana-Carrarese 4-1, pagelle e highlights: Amatucci, Reine-Adelaide e Soriano extra lusso

La Salernitana torna a ruggire in casa dopo tre mesi nel giorno dello sciopero del tifo. Un poker alla Carrarese che permette ai campani di voltare pagina dopo un periodo negativo coinciso con l’esonero di Martusciello. I granata tornano all’Arechi dopo il pesante ko con il Sassuolo in uno stadio con larghi spazi vuoti anche per la contestazione della sud che ha deciso di entrare dopo quindici minuti per manifestare il proprio dissenso contro l’operato della proprietà.

Amatucci salva sulla linea e la Salernitana si scuote: Wlodarczyk e Soriano due gol in due minuti

Sepe e Reine-Adelaide tornano titolari ma l’inizio è da brividi per i padroni di casa che rischiano di andare sotto con il colpo di testa Shpendi salvato miracolosamente sulla linea da Amatucci. La paura scuote gli uomini di Colantuono che sfiorano il vantaggio con Wlodarczyk che colpisce debolmente di testa da buona posizione. Al 12′ Verde trova la risposta di Bleve. Pochi istanti dopo l’attaccante polacco della Salernitana centra un compagno di squadra e spreca una nuova chance. Al 18′ è lesto a fiondarsi sulla risposta corta del portiere della Carrarese sul tiro di Bronn ed a infilare nel sacco per il primo gol in maglia granata. Pochi giri di lancette ed anche Soriano fa festa con un preciso colpo di testa su cross di Ghiglione.

Le squadre giocano a viso aperto e le occasioni fioccano soprattutto per i campani. Wlodarczyk anticipa di testa la difesa toscana e spedisce di poco alto sopra la traversa. Ospiti pericolosi con Cherubini anticipato all’ultimo istante da Sepe. Un trascinante Reine Adelaide colpisce debolmente nel cuore dell’area di rigore e Bleve para senza problemi. La Salernitana non chiude i conti e la Carrarese torna in partita per un ingenuo fallo di Ferrari in area. Dal dischetto Schiavi colpisce forte centralmente e batte Sepe. In minuto dopo invenzione di Adelaide per Verde che si decentra troppo e permette all’estremo difensore gialloblù di chiudergli lo specchio della porta.

L’ingenuità di Ferrari rischia di complicare il match con la Carrarese, Verde e Simy chiudono i conti

Ad inizio ripresa Bronn sfiora nuovamente il tris di testa e Ghiglione centra la traversa dopo una sontuosa giocata Reine Adelaide. Dopo 6′ l’arbitro La Penna assegna un calcio di rigore per fallo dell’ex Capezzi su Soriano in area. Dagli undici metri Daniele Verde ha spiazzato il portiere della Carrarese. I toscani provano a riaprire il discorso con Zuelli che spedisce alto sopra la traversa da buona posizione e con Shpendi che trova la risposta di Sepe. Girandola di cambi e partita che cala di intensità fino al gol di Simy, in campo per Wlodarczyk, che lavora bene un pallone in area ed infila Bleve. La Salernitana respira ed esce dalla zona rossa alla vigilia dell’insidiosa trasferta di Modena in programma sabato 7 dicembre con inizio alle ore 15:00

Le pagelle: si svegliano gli attaccanti, bene gli esterni, Ferrari ancora in affanno

Sepe 6: sorpreso dal colpo di testa di Shpendi, tempestivo in uscita su Cherubini e reattivo sul diagonale dell’attaccante gialloblù. La Carrarese poi non gli crea grossi problemi e la serata scivola via tranquilla.

Bronn 6,5: dai suoi piedi nasce il gol del vantaggio granata con una conclusione che Bleve non trattiene. Vicino al gol anche nella ripresa. In fase difensiva non concede nulla.

Ferrari 5,5: continua il momento no dell’ex Sassuolo, frana ingenuamente su Cherubini procurando il rigore che riapre la partita.

Jaroszynski 6: partita ordinata e senza particolari sbavature per il polacco impiegato nella circostanza nel terzetto dei centrali difensivi. Incassa un giallo e Colantuono lo tira fuori. (38′ st Velthuis sv).

Ghiglione 6,5: il delizioso cross del 2 a 0, una buona spinta e una traversa che grida vendetta. In crescita.

Soriano 7: i tifosi lo hanno atteso tanto e nella partita più complicata di questa fase della stagione risponde presente con qualità, quantità con la ciliegina sulla torta del primo gol in granata e del fallo da rigore conquistato con astuzia nella ripresa. (26′ st Hrustic 5,5: tende sempre a rallentare l’azione).

Amatucci 7,5: è ovunque: salva miracolosamente sulla linea di porta e dà la scossa ai suoi. Recupera e detta la manovra fino all’ultimo secondo del recupero quando rischia anche di farsi male per la sua generosità. Quando c’è una pezza da mettere lui c’è sempre.

Reine-Adelaide 7,5: ricuce, tesse e ricama come uno stilista d’alta scuola. Quando la palla transita dalle sue parti sono sempre grattacapi per gli avversari. Ha anche la chance per andare a bersaglio ma la sua conclusione è troppo tenera per impensierire Bleve. (13′ st Tello 6: battaglia in mezzo al campo e prova a mettersi in evidenza dopo una serie di prestazioni negative).

Stojanovic 6,5: innesca Ghiglione in occasione del 2 a 0 di Soriano, svelto e intraprendente. Si accentra spesso e manda fuori giri la difesa della Carrarese che soffre i suoi inserimenti. Riscatta le ultime deludenti esibizioni. (38′ st Gentile sv)

Verde 6,5: Bleve gli nega più volte il gol, riesce a trovarlo dal dischetto con un rigore trasformato magistralmente. La condizione fisica è in crescita e prova con più continuità e coraggio giocate degne del suo repertorio.

Wlodarczyk 6,5: sbaglia un gol clamoroso in avvio di partita e centra subito dopo un compagno. Si riscatta ampiamente fiondandosi sulla respinta corta del portiere della Carrarese per il primo gol in granata. Va a centimetri dal gol subito. Si muove bene e dimostra di avere qualità per lasciare il segno in Italia. (26′ Simy 6,5: realizza un gran gol addomesticando un pallone in area e concludendo di precisione. Risponde così a qualche mugugno sugli spalti e dimostra di poter essere utile alla causa. É il terzo gol stagionale).

Salernitana-Carrarese, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Carrarese e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Amatucci salva sulla linea di porta

Il miracoloso salvataggio di Amatucci sul colpo di testa di Shpendi

Il colpo di testa di Wlodarczyk

Il portiere della Carrarese salva su Verde

Wlodarczyk si fionda sulla respinta di Bleve

… e porta avanti la Salernitana

Soriano colpisce di testa su cross di Ghiglione e…

… realizza il 2 a 0

La gioia dei granata dopo il 2 a 0

Cherubini anticipato dalla disperata uscita di Sepe

L’attaccante polacco della Salernitan a centimetri dalla doppietta

Il fallo da rigore di Ferrari

Schiavi spiazza Sepe

Bleve chiude su Verde

La traversa di Ghiglione

Il fallo di Capezzi su Soriano

Verde spiazza il portiere della Carrarese

Zuelli spedisce alle stelle da buona posizione

Simy fa poker contro la Carrarese con una bella giocata