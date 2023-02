Napoli, infortunio Raspadori: i tempi di recupero

Si profila un lungo periodo di assenza dai campi di gioco per Giacomo Raspadori. Il referto medico, sulla base degli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore del Napoli, evidenzia una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. La società partenopea ne ha dato annuncio con un comunicato ufficiale.

Raspadori: un lungo periodo di stop

Sulla base di questa diagnosi, l’attaccante ex Sassuolo dovrà restare fermo ai box per più di un mese. E dunque Raspadori non sarà a disposizione di Spalletti per diverse gare, di sicuro salterà quelle previste per il mese di febbraio, poi le sue condizioni fisiche post infortunio saranno rivalutate e quindi sarà possibile circoscrivere i tempi di recupero dell’attaccante con maggiore precisione.

L’assenza più che in campionato, il tecnico del Napoli l’ha fatto partire da titolare l’ultima volta a novembre, pesa in Champions perché in questa competizione è riuscito a non far rimpiangere Osimhen nel mese in cui era indisponibile causa infortunio. Lo stesso discorso si può fare per Simeone, entrambi durante l’assenza forzata del nigeriano, hanno realizzato 4 gol a testa in Champions. Ma se è certa l’assenza di Raspadori per la gara di andata degli ottavi di Champions contro l’Eintracht che si gioca martedì 21 febbraio, la speranza di Spalletti è di poterlo recuperare per il match di ritorno al Maradona previsto per il 15 marzo prossimo.

