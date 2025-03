Addio a Nico Hidalgo: l’ex centrocampista scompare a 32 anni, la breve esperienza alla Juve

Nico Hidalgo

Il calciatore spagnolo lottava contro un cancro ai polmoni

Il mondo del calcio è in lutto per la prematura scomparsa di Nico Hidalgo, ex centrocampista spagnolo noto per le sue imprese con il Granada. Nato per brillare nei campi di gioco, Nico ha esordito con la prima squadra del Granada in Coppa del Re contro il Córdoba nel 2014 e ha calcato i campi di diverse squadre, tra cui Motril, Cadice, Racing Santander ed Extremadura. Nel 2022, costretto a lasciare il calcio a causa della sua battaglia contro un cancro ai polmoni con metastasi ossee, il suo destino si è compiuto a soli 32 anni. L’ex centrocampista spagnolo è passato anche in Italia, nel 2014 fu acquistato dalla Juve, ma non giocò mai in bianconero.

La triste notizia e le reazioni dal mondo del calcio

Nico Hidalgo è morto nelle prime ore di sabato, segnando un triste epilogo per un atleta che aveva ispirato tanti con il suo coraggio. Non appena si è diffusa la notizia, i club in cui ha militato hanno espresso il loro cordoglio:

Cadice ha ricordato il suo sorriso e la sua allegria, definendolo un esempio di lotta.

Extremadura ha inviato un messaggio d'affetto, sottolineando la forza dimostrata contro la malattia.

Racing de Santander ha annunciato un minuto di silenzio nella prossima partita, onorando i 73 match ufficiali giocati con la maglia verde e bianca.

Granada, dove ha iniziato la sua carriera giovanile, ha reso omaggio al calciatore ricordando l'ovazione ricevuta nel 2022 dai tifosi al Trofeo Città di Granada.

Anche la Juventus si è unita al cordoglio, ribadendo il dolore per la scomparsa di un ex giocatore che, nonostante non avesse mai calcato i campi in bianconero, aveva lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio.

Un ultimo saluto

Il decesso di Nico Hidalgo, causato da un aneurisma addominale legato alla sua lunga lotta contro il cancro, ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel cuore dei tifosi, ma anche tra amici, colleghi e familiari. Il suo ricordo, fatto di passione, talento e coraggio, resterà vivo in ogni testimonianza e ogni tributo reso da coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.