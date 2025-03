Cesena-Salernitana 2-0, pagelle e highlights: errori pesanti per Cerri e Lochoshvili

Cerri si fa ipnotizzare dal dischetto

Cerri sbaglia dal dischetto, il Cesena colpisce alla seconda occasione utile nella ripresa e vince la partita. Un ko pesante per la Salernitana che scivola al penultimo posto per la contemporanea vittoria del Frosinone sul Mantova. Breda resta in bilico nonostante la buona prestazione dei granata. Alcune scelte nella ripresa fanno discutere.

La partita. Chance per Corazza, Zuccon e Soriano al Manuzzi di Cesena contro un avversario determinato ad ottenere punti preziosi in chiave salvezza. In avvio di partita i padroni di casa sembrano poter prendere in mano le redini del gioco con La Gumina che chiama Christensen all’intervento dopo due minuti di gioco. L’estremo difensore granata è provvidenziale anche su Calo con la palla che carambola sul calciatore del Cesena è termina sul fondo. La Salernitana si scuote e va ad un soffio dal vantaggio al 22′ con un bel calcio di punizione di Verde che si stampa sul palo con Klinsmann fermo sulla linea di porta.

Il match cambia volto con gli ospiti, in maglia gialla, che va ad un passo dal gol con una conclusione a botta sicura di Soriano ribattuta dal muro bianconero. Nella circostanza il centrocampista granata viene anche colpito da un calciatore del Cesena ma per il Var non ci sono gli estremi per il penalty. Doppia chance per Cerri tra il 36′ ed il 41′. Nella prima occasione Prestia si oppone al tiro da posizione favorevole. Ancor più ghiotta la chance con l’ex Como che non riesce ad inquadrare la porta di testa su un bel traversone di Amatucci. Nel finale di tempo si ‘allunga’ in area la maglia di Cerri ma per Cosso di Reggio Calabria non c’è nulla.

L’arbitro fischia il rigore in avvio di partita per il Cesena per un colpo di gomito di Ferrari in fase di caduta. Massima punizione che viene revocata dal Var. La Salernitana trova il gol con Corazza su assist di Cerri ma per l’arbitro annulla per un fallo dell’attaccante su Prestia. I romagnoli tengono il pallino del gioco ma si rendono pericolosi solo al 28′ con Antonucci che controlla in area ma trova la risposta di Christensen.

Al 36′ la Salernitana ha il pallone del vantaggio con Cosso che viene richiamato dal Var per un evidente trattenuta su Ferrari che resta in pratica senza maglia. Cerri va sul dischetto ma si fa ipnotizzare da Klinsmann. É il secondo errore per l’ex Como. Pochi minuti e il Cesena passa su un calcio d’angolo con Prestia che salta più in alto di tutti e infila il pallone sotto la traversa. Nel finale arriva il raddoppio di Antonucci dopo una frittata di Hrustic. Una sconfitta pesante per i granata che vedono la salvezza allontanarsi. I granata torneranno in campo sabato 8 marzo con il Modena all’Arechi.

Christensen 6,5: reattivo nelle circostanze in cui viene chiamato. Anticipa Calo ed è reattivo su Antonucci. Va a farfalle su un’uscita ma nell’occasione il gioco era fermo.

Bronn 6: attento e concentrato, poche sbavature e un’altra prova positiva.

Ferrari 6,5: nel primo tempo le prende tutte e nella ripresa si procura il rigore. Chiude da attaccante. Cosa chiedergli di più.

Lochoshvili 5: sul gol si fa sovrastare da Prestia, disattenzione decisiva. Fino a quel momento non aveva fatto male.

Ghiglione 4,5: mette il piede sulla conclusione di Corazza che forse sarebbe finita nel sacco. Nella ripresa è quasi invisibile ma Breda non lo cambia.

Amatucci 6,5: serve un pallone d’oro che Cerri non sfrutta. Tanta quantità e prezioso lavoro in mediana. (41′ st Hrustic 5: sul gol del raddoppio si addormenta clamorosamente. Né carne né pesce).

Zuccon 6: si dà un gran da fare nel primo tempo recuperando tanti palloni e supportando la manovra offensiva. Insidioso un suo cross in avvio di partita. (41′ st Tello sv: entra per lanciare il pallone nella mischia sperando nell’ultima preghiera).

Soriano 6: nel primo tempo è tra i granata più attivi. Va vicino al gol e protesta per un pestone subito dopo la conclusione. Cala visibilmente nella ripresa. (30′ st Tongya 5: conferma di attraversare un momento delicato. Si vede solo al momento di entrare in campo).

Corazza 6,5: segna quasi due gol ma vengono entrambi annullati. Salta l’avversario e mette più volte in difficoltà la difesa del Cesena. Viene sostituito quando sembrava averne ancora. (21′ st Njoh 5: ha un buon impatto ma su entrambi i gol ha qualche responsabilità.

Cerri 4: sbaglia un gol clamoroso nel primo tempo, reclama per un fallo da rigore in area ma quando ha l’opportunità di andare sul dischetto conclude tra le braccia di Klinsmann. É il secondo rigore consecutivo sbagliato.

Verde 6: la sua punizione capolavoro meritava miglior sorte. Prova a duettare con Cerri, propositivo ma agisce in una posizione che non gli permette a pieno di sfruttare le sue doti balistiche. (30′ st Raimondo 5: ha un quarto d’ora per incidere ma non lo si vede quasi mai)

Gli highlights completi di Cesena-Salernitana e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

