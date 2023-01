Noicattaro-Castellana, l’incredibile gol fantasma convalidato nel match di 1ª categoria: video

Un gol incredibile è stato concesso nel corso della partita di Prima categoria pugliese tra Noicattaro-Castellana, valida per il girone B.

Il Castellana supera il Noicattaro grazie ad un gol inesistente

Al 18′ del primo tempo Fornaro mette Sabbatelli in condizione di battere a botta sicura da posizione favorevole ma l’attaccante centra il paletto di sostegno della porta tra la disperazione dei compagni che si trasforma in gioia in pochi secondi. Il direttore di gara, il signor Romano di Lecce, prende un clamoroso abbaglio assegnando il gol.

I giocatori ospiti, quasi increduli, esultano mentre il Noicattaro protesta furiosamente con l’arbitro cercando di fargli capire che la palla è finita sull’esterno della rete. Il fischietto salentino non è tornato sui suoi passi dopo otto minuti di accese discussioni assegnando il gol al Castellana che grazie al gol fantasma ha vinto la partita.

Palla sull’esterno della rete ma l’arbitro assegna il gol, l’esultanza e le scuse su Facebook

Le immagini del clamoroso errore sono state trasmesse da Apulia Streaming e condivise dal Noicattaro sui propri canali social. Dall’altra parte il Castellana ha pubblicato un post di scuse sul profilo Facebook per l’esultanza dei calciatori dopo il gol.

“I nostri ragazzi non hanno ammesso l’errore. I nostri principi non si basano su questi valori ma insieme al direttore di gara abbiamo sbagliato anche noi”. Ora si attende la decisione del giudice sportivo ma sarà necessario che l’arbitro Romano di Lecce ammetta il macroscopico errore nel referto di gara.