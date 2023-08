Ochoa al Real Madrid dopo l’infortunio di Courtois? Puig di Espn: ‘Non è impensabile’

Ochoa nel mirino del Real Madrid dopo il terribile infortunio al legamento crociato anteriore subito da Thibaut Courtois. Il portiere belga resterà fuori dai giochi per diversi mesi dopo l’infortunio di giovedì 10 agosto.

Courtois resterà fermo a lungo dopo l’infortunio ai legamenti

Le Merengues hanno dovuto immediatamente modificare le strategie di mercato per trovare un sostituto del gol e tra i candidati a ricoprire la carica figurano i nomi di David de Gea, Davide Soria, Keylor Navas, Kepa Arrizabalaga e Hugo Lloris. Fino a poche ore fa il favorito sembrava Bono, il portiere del Siviglia che ha trascinato il Marocco in semifinale ai mondiali ed è stato determinante anche nel trionfo in Europa League del club spagnolo. Il forte estremo difensore sarà impiegato in Coppa d’Africa e questo frenerebbe la trattativa.

Secondo Mundo Deportivo Guillermo Ochoa potrebbe entrare nel novero delle soluzioni per rimpiazzare Courtois sia per quanto concerne i costi che le garanzie tecniche dopo la strepitosa stagione alla Salernitana.

Sondato subito Bono del Siviglia, per Mundo Deportivo c’è anche Memo Ochoa della Salernitana

“Non è folle dire che Guillermo Ochoa potrebbe, e dovrebbe, offrirsi al Real Madrid visto l’infortunio di Courtois. Un’opzione accessibile con garanzie per i prossimi sei mesi” – ha scritto il giornalista di Espn Ricardo Puig sul suo account Twitter.

Nei giorni scorsi a Pontecagnano è stato inaugurato il fan club “Ochoa Boys”. Il messicano è un idolo dei tifosi granata ed una sua partenza di certo farebbe storcere il muso nonostante l’arrivo Benoît Costil.