Osimhen, calciomercato: c’è il Bayern

L’estate, si sa, è il regno del calciomercato che avrà ufficialmente inizio il 1 luglio 2023. E’ questo il momento dell’anno in cui i tifosi sognano il grande acquisto o nel caso in cui la squadra ha ripagato ampiamente le attese si spera che non vengano ceduti i giocatori migliori.

É quanto si augurano, ad esempio, i tifosi del Napoli, che seguono le vicende calcistiche e di calciomercato legate a Victor Osimhen, il calciatore che con i suoi gol ha trascinato gli azzurri alla conquista del terzo scudetto. Ed in questo senso cosa dicono le ultime news di mercato sul calciatore nigeriano?

Rumors, Osimhen: c’è di mezzo il Bayern

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Sport1, il calciatore nigeriano avrebbe già accettato la corte da parte del club tedesco. A spingere Osimhen in Germania vi sarebbe anche un motivo legato alla sua sfera privata: a quanto si apprende, la sua fidanzata viene da Wolfsburg e un eventuale trasferimento dell’attaccante ex Lille al Bayern, le consentirebbe di stare più vicino alla sua famiglia.

Tuttavia rimane un nodo non da poco da sciogliere. Il club partenopeo sarebbe disposto a privarsi di Osimhen per non meno di 150 milioni di euro e si tratta solo di un prezzo di partenza. Insomma la cifra è tale da scoraggiare le intenzioni della dirigenza bavarese e non solo.

Marco Troisi