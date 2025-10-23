Notizie Audaci

Salernitana-Casertana, il derby in diretta in chiaro: dove vederlo

DiRedazione

Pubblicato: 23 Ott, 2025 - ore: 19:31 #diretta in chiaro, #Salernitana-Casertana, #Videonola
La sfida tra granata e falchetti torna dopo 10 anni

Domenica 26 ottobre, lo stadio Arechi di Salerno si prepara ad accogliere un evento storico: il derby campano tra Salernitana e Casertana, che torna dopo dieci anni. L’incontro, in programma alle 20:30, promette emozioni forti, con i granata in vetta alla classifica insieme al Benevento, reduci da una sconfitta a Catania, e i falchetti che hanno centrato tre vittorie negli ultimi quattro incontri.

Per i tifosi e gli appassionati di calcio campano, il derby non è solo una partita: è spettacolo, rivalità, passione e folklore.

Il derby Salernitana-Casertana in diretta su Videonola

La Serie C torna protagonista su Videonola con C3 – Campania Calcio Club, il format che racconta il meglio del calcio regionale. Dalle 19:00 sarà possibile seguire la diretta (il calcio d’inizio è fissato per le 20:30), con collegamenti dallo stadio, interviste esclusive e tutti gli highlights della giornata calcistica di Serie D, antipasto perfetto per vivere il derby tutto campano.

L’atteso derby Salernitana-Casertana sarà visibile in diretta esclusiva su Videonola, canale 94 del digitale terrestre in Campania. Non ci sarà streaming online né trasmissione su Facebook per questioni di diritti televisivi. Il match sarà trasmesso in diretta anche da Sky e Now Tv in streaming.

Biglietti, restrizioni e informazioni pratiche per i tifosi

Il ritorno del derby rappresenta anche un momento di confronto tra due città vicine ma con una rivalità storica: Salerno, grande protagonista della Serie C, e Caserta, sempre pronta a sorprendere. Gli allenatori, i giocatori e i tifosi preparano scenari emozionanti e tensioni che promettono scintille sugli spalti.

Per motivi di sicurezza, il settore ospiti dello stadio Arechi (Curva Nord inferiore) resterà chiuso ai residenti di Caserta e provincia. La vendita dei biglietti è riservata solo ai possessori di fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919. Un provvedimento necessario per garantire un derby sicuro, dopo anni di attesa per i tifosi.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

