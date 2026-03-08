Notizie Audaci

Pagelle Salernitana-Latina 2-1: Cabianca trascina, Lescano colpisce, Golemic e Capomaggio disastro

Pubblicato: 8 Mar, 2026 - ore: 17:06 #Cabianca, #Capomaggio, #Lescano, #pagelle Salernitana-Latina
Cabianca porta in vantaggio la Salernitana

Tre punti conquistati a denti stretti per restare agganciati al Cosenza

La Salernitana porta a casa tre punti pesanti all’Arechi battendo il Latina 2-1, ma lo fa con una partita piena di scosse emotive, errori e colpi di scena. Prima la rete di Cabianca, poi il raddoppio di Lescano, quindi il finale sofferto con i granata (in maglia gialla per l’occasione) addirittura in nove uomini dopo le espulsioni di Capomaggio e Golemic che hanno complicato una gara apparentemente in controllo.

Il Latina accorcia con Sylla e nel finale prova a riaprire tutto, ma la squadra di Cosmi resiste con orgoglio. Una vittoria sporca, combattuta, a tratti anche nervosa. Tre punti pesanti che permettono alla Salernitana di restare nella scia del Cosenza che supera di misura l’Altamura e conserva il terzo posto con due punti di vantaggio sui granata. Nel prossimo turno un altro ostacolo durissimo nella corsa al miglior piazzamento play off.

In emergenza a Crotone

Sulla strada della squadra di Cosmi il Crotone in un match che si giocherà allo Scida domenica 15 marzo con calcio d’inizio alle 12:30. I granata saranno in piena emergenza con pedine preziose come Capomaggio (rischia una multa) e Golemic fuori causa. E nelle pagelle Salernitana-Latina emergono chiaramente luci e ombre: chi ha trascinato la squadra e chi invece ha rischiato di compromettere tutto.

Le pagelle della Salernitana: voti e commenti giocatore per giocatore

Donnarumma 6
Pomeriggio strano. Compie interventi utili su punizione e su alcune conclusioni insidiose del Latina, ma si complica un paio di volte la vita. Un brivido che fa mugugnare l’Arechi che ormai lo becca sistematicamente. Si riscatta con qualche uscita sicura.

Cabianca 7
Il migliore dei granata. Non solo per il gol che sblocca la partita, ma per l’energia costante sulla fascia. Corre, spinge, difende. Una prestazione completa che dimostra personalità e fame. Esce nel finale dopo aver dato tutto.

Golemic 4,5
Torna titolare ma è una domenica da dimenticare. Prima qualche intervento ruvido, poi l’entrata durissima che costa il rosso diretto. Un’ingenuità pesantissima che lascia la squadra in inferiorità numerica nel momento più delicato della gara.

Matino 6,5
Quando la difesa deve stringere i denti è lui a prendere in mano il reparto. Attento negli anticipi e sempre concentrato nel finale, quando il Latina alza il baricentro e prova l’assalto.

Anastasio 6
Partita ordinata, senza grandi lampi ma con applicazione costante. Spinge quando può e prova anche la conclusione dalla distanza. Ammonito e diffidato: salterà il prossimo impegno.

Gyabuaa 6,5
Motorino del centrocampo. Pressa, recupera palloni e prova a dare equilibrio quando la squadra resta in inferiorità numerica. Uno dei più lucidi nella gestione dei momenti complicati.

Capomaggio 4
Una partita che passa dalla tensione all’autosabotaggio. Prima il giallo, poi l’espulsione per gioco violento. Un errore che rischia di compromettere la gara e costringe la Salernitana a un finale da trincea.

De Boer 5,5
Qualche buona idea in fase di palleggio ma poca continuità. Si vede a sprazzi e non riesce sempre a dare ritmo alla manovra granata.

Achik 5
Serata complicata. Fatica a trovare spazi e si perde in proteste che gli costano l’ammonizione. Non riesce a incidere davvero nella zona offensiva.

Ferraris sv
La sua partita dura poco più di venti minuti prima dell’infortunio. Non fa in tempo a entrare davvero nel match.

dal 25′ pt Quirini 6
Entra a freddo e lo fa con discreta personalità. Aiuta la squadra nei momenti difficili e prova a tenere alta la pressione sui difensori avversari. Cosmi lo cambia, lui pare un po’ contrariato.

Lescano 6,5
L’uomo del raddoppio. Il suo gol, dopo revisione, regala alla Salernitana il vantaggio che poi si rivelerà decisivo. Lotta su ogni pallone e non si tira mai indietro. Esce per rifiatare nel finale.

Le mosse di Cosmi: cambi e gestione della gara

dal 34 st Tascone 6
Ingresso utile per dare freschezza in mezzo al campo nel momento più delicato.

dal 34′ st Longobardi 6
Dà il suo contribuito nella fase finale della partita con la squadra in sofferenza negli ultimi minuti.

dal 34′ st Molina 5,5
Entra nel finale ma non riesce a incidere particolarmente.

Salernitana-Latina 2-1: una vittoria sporca ma pesantissima

Il risultato finale racconta solo una parte della storia. La Salernitana vince 2-1 contro il Latina ma lo fa con il cuore in gola, resistendo nel finale con due uomini in meno e con l’Arechi che scuote la squadra nei momenti di difficoltà. Dopo la disastrosa prova del Pinto di Caserta la squadra di Cosmi tira fuori gli artigli e difende il risultato fino alla fine nonostante l’inferiorità numerica. Nota stonata le fragilità disciplinari che rischiano di complicare tutto.

Nelle pagelle Salernitana-Latina brillano Cabianca e Lescano, mentre pesano gli errori di Golemic e Capomaggio. Tre punti comunque fondamentali, arrivati nel modo più sofferto possibile. E a Salerno, si sa, le vittorie sporche spesso valgono doppio.

L'espulsione di Capomaggio
L’espulsione di Capomaggio
Lescano va a bersaglio, l'arbitro annulla
Lescano va a bersaglio, l’arbitro annulla ma poi rivede la sua decisione al FVS
Sylla accorcia le distanze
Sylla accorcia le distanze
Il gol con il quale il Latina riapre la partita
L’arbitro non cambia idea e dopo controllo video conferma Il gol con il quale il Latina riapre la partita

