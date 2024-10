Palermo-Salernitana 0-1, pagelle e highlights: Tello e Amatucci sugli scudi, sacrificio Simy

La Salernitana spezza l’incantesimo e torna a vincere lontano dalle mura amiche. Tre punti ritrovati dopo un settembre non fortunato per la Bersagliera che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato.

Il tiro cross di Tello sblocca il risultato

Martusciello rispolvera Simy dal primo minuto al Barbera contro il Palermo e inserisce Soriano in luogo dell’infortunato Reine-Adélaïde. I granata prendono subito il pallino del gioco e sfiorano il gol con una bella combinazione Simy-Njoh con conclusione di quest’ultimo bloccata da Desplanches.

Al 21′ la Salernitana passa con un tiro cross di Tello sul quale non ci arrivano né Simy né il portiere rosanero. Cinque minuti dopo il primo sussulto rosanero con Segre che sorprende la difesa granata ma non trova la porta da buona posizione. Poi un ispirato Tello si accentra e conclude dal limite ma la conclusione è centrale. Nel finale Verde si vede respingere in angolo da Nikolaou una conclusione da buona posizione, poi Segre svetta sui difensori granata ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa.

Il Palermo inserisce Insigne e Saric ad inizio ripresa ma la Salernitana tiene il pallino del gioco fino al 13′ quando una combinazione Brunori-Insigne porta alla conclusione di Ranocchia che trova la risposta di Sepe. Martusciello mette forze fresche mandando in campo Hrustic e Kallon per Soriano e Verde ma i nuovi innesti non portano il cambio sperato da Martusciello. Gli ospiti arretrano il baricentro e provano a pungere l’avversario in ripartenza. Braaf si invola verso la porta di Desplanches prova la combinazione con Simy che serve Hrustic che spedisce alto sopra la traversa.

Brivido finale con Di Francesco, Sepe c’è

Nel finale arrembaggio del Palermo con Verre che si vede respingere da Sepe una conclusione da posizione decentrata. Al 90′ Di Francesco ha la palla del pari su sponda di Henry ma centra in pieno il portiere granata. É l’ultimo pericolo per la porta della Salernitana che conquista la prima vittoria in trasferta nel 2024. I granata torneranno in campo dopo la sosta sabato 19 ottobre all’Arechi contro lo Spezia (calcio di inizio ore 15:00).

Le pagelle: Braaf imprendibile, Verde e Kallon abulici

Sepe 6,5: tre interventi decisivi nella ripresa, Di Francesco non conclude benissimo davanti alla porta al 90′ ma lui si fa trovare pronto.

Stojanovic 6,5: propositivo in fase offensiva, solido al momento di chiudere ogni varco. Lo sloveno è un valore aggiunto e non è ancora al 100%. (40′ st Ghiglione sv: un pericoloso svarione pochi istanti dopo l’ingresso in campo. Supera l’incertezza e tiene botta nell’assalto finale del Palermo).

Bronn 6,5: un altro giocatore con Ferrari al suo fianco. Non concede quasi nulla agli avanti rosanero, gioca spesso d’anticipo e gestisce senza incertezze i numerosi palloni che gioca in fase di impostazione.

Ferrari 6,5: leader del reparto e della squadra. Si fa sentire nei rari momenti di incertezza della squadra. La sua esperienza è fondamentale per questo gruppo. L’unico neo nel finale quando Henry sorprende sia lui che Bronn.

Njoh 6,5: pronti via ed ha una buona opportunità per battere a rete ma Desplanches si fa trovare pronto. Combina bene con Braaf e si fa valere in fase difensiva. Sta prendendo le misure con il calcio italiano.

Soriano 6: in crescita rispetto alla prova incolore con il Catanzaro. Amministra bene le energie e gioca con lucidità dopo il giallo che avrebbe potuto limitarlo. (14′ st Hrustic 5,5: alla vigilia Martusciello aveva riferito di averlo visto bene in settimana. Lo getta nella mischia nella ripresa ma l’australiano si vede poco e spreca una buona chance conclude dal limite invece di servire Kallon meglio posizionato).

Amatucci 7: playmaker stile basket, il pallone transita spesso dalle sue parti e lui lo gestisce sempre con acume e qualità. Un solo errore in pieno recupero quando prova a servire Simy invece di provare la conclusione.

Tello 7,5: non solo per il gol trovato con la complicità di Desplanches. Un altro giocatore rispetto a quello visto finora. Giocate di qualità ma anche un prezioso lavoro in fase di interdizione. Recupera, riparte e spesso crea grattacapi alla difesa rosanero.

Verde 5,5: si accende ad intermittenza e non è sempre illuminato nella scelta finale. (14′ st Kallon 5: Martusciello spera nella sua velocità per mandare ko la difesa del Palermo ma si vede pochissimo e fa arrabbiare Simy in un’occasione. Martusciello lo richiama in panchina. (40′ st Torregrossa sv).

Braaf 6,5: l’asse con Njoh funziona, i rosanero lo vedono sfrecciare a sinistra ma a volte anche a destra e non lo prendono quasi mai. Sfrutta male una ripartenza con i granata in superiorità numerica. (36′ st Jaroszynski 6: un piccola incertezza pochi istanti dopo l’ingresso in campo, poi prende le misure degli avversari e la sua esperienza risulta preziosa nel finale di gara).

Simy 6,5: si muove da pivot e manda alla conclusione Njoh e Verde nel primo tempo. Lotta su ogni pallone, combina con Braaf e mette in cassaforte la vittoria conquistando una preziosa punizione nei minuti di recupero. Non sempre bello a vedere ma efficace.

Palermo-Salernitana 0-1, gli highlights

Gli highlights completi di Palermo-Salernitana e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

La conclusione di Njoh

Simy non arriva, il tiro cross di Tello sorprende il portiere del Palermo

Il gol del vantaggio granata firmato da Tello

Segre sorprende la difesa granata ma conclude a lato

Sepe salva su Ranocchia

Hrustic conclude alto sopra la traversa

Sepe respinge la conclusione di Verre

Di Francesco conclude da posizione favorevole…