Paul Gascoigne collassa in casa: ricoverato d’urgenza, come sta

Gascoigne ricoverato in terapia intensiva dopo essere collassato in casa

Cos’è successo a Paul Gascoigne?

Secondo quanto riportato dal Sun, Paul Gascoigne, 58 anni, è stato trovato in stato semi-incosciente nella sua abitazione di Poole, nel Dorset, da un amico, Steve Foster. Subito soccorso, è stato trasportato in terapia intensiva. Ora è stato trasferito in un reparto di medicina d’urgenza e si trova in condizioni stabili.

Chi lo ha trovato e cosa ha detto?

A trovarlo è stato Steve Foster, suo assistente personale e autista, che lo ha anche accompagnato in ospedale. In una nota, ha dichiarato:

“Gazza vorrebbe ringraziare tutti per il supporto ricevuto, dai tanti vecchi amici che gli augurano il meglio”.

Ha aggiunto:

“Paul è in ospedale, il posto migliore in cui possa stare in questo momento”.

Quali sono le sue condizioni attuali?

Le condizioni di Gascoigne sono considerate stabili, ma rimane sotto osservazione. Sabato sera era già stato dichiarato “fuori pericolo”, anche se i medici hanno confermato che dovrà restare ricoverato per diversi giorni per monitoraggio e convalescenza.

Gascoigne e la lunga battaglia con la salute

I problemi con l’alcol e la salute mentale

La salute di Gascoigne è da tempo un tema delicato. Ha lottato per decenni contro la dipendenza dall’alcol e ha affrontato problemi di salute mentale. Nel 1998 ha iniziato un lungo percorso di terapia e riabilitazione, intervallato da frequenti ricadute.

Nel 2010 è stato accusato di guida in stato di ebbrezza, ha ricevuto una condanna sospesa e ha frequentato un altro ciclo di riabilitazione.

Le sue parole in una recente intervista

All’inizio del 2025, in un’intervista al Mirror, Gascoigne aveva dato segnali positivi:

“Ora mi sento meglio di quanto non mi sentissi da anni […] Spero di essere arrivato al punto di poter ripensare a tutto con una prospettiva più positiva”.

Chi è oggi Paul Gascoigne?

Gazza è una leggenda del calcio inglese, con 57 presenze in Nazionale tra il 1988 e il 1998 (quarto con i Tre Leoni ai mondiali di Italia 90), e un passato glorioso in club come Newcastle, Tottenham, Lazio, Rangers ed Everton. Ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi nel 2021, lasciando dopo 39 giorni per problemi fisici.