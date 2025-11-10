Grande paura allo stadio Arechi: scontro e momenti di terrore per Luca Villa, come sta

Scontro di gioco e attimi di tensione tra giocatori, Villa resta a terra privo di sensi

La richiesta di defibrillatore, Donnarumma recupera la barella

Attimi di grande paura allo stadio Arechi di Salerno, dove durante la gara tra Salernitana e Crotone il difensore granata Luca Villa è rimasto immobile sul terreno di gioco dopo un duro scontro fortuito con Piovanello.

Il colpo, all’altezza del petto, ha immediatamente fatto temere il peggio. Nell’impatto c’è stato anche una botta alla testa.

In pochi secondi il gelo è calato sullo stadio: i compagni di squadra si sono portati le mani nei capelli, mentre Roberto Inglese ha subito invocato l’intervento dei sanitari chiedendo l’arrivo del defibrillatore.

Anche Donnarumma, visibilmente scosso, si è precipitato verso la barella per aiutare i soccorsi, mentre l’ambulanza faceva il suo ingresso in campo tra l’angoscia generale.

Lo scontro tra Piovanello e Villa, il granata avrà la peggio

Liguori in lacrime, mister Raffaele in campo

Particolarmente colpito Liguori, compagno di squadra di Villa già ai tempi del Padova, che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Anche l’allenatore Giuseppe Raffaele è entrato in campo per sincerarsi delle condizioni del suo giocatore, visibilmente provato.

Il pubblico dell’Arechi ha seguito quegli attimi in un silenzio surreale, con i calciatori delle due squadre che si sono stretti attorno al difensore.

I primi segnali di speranza

Dopo interminabili minuti di paura, il primo segnale incoraggiante: Luca Villa ha rialzato la testa e ha iniziato a muoversi, ricevendo un applauso liberatorio da parte di tutto lo stadio.

Il giocatore è stato poi trasportato in ambulanza a bordo campo e condotto all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, distante pochi metri dallo stadio, per gli accertamenti di rito.

L’ufficio stampa della Salernitana ha successivamente confermato che il calciatore è cosciente e le sue condizioni non destano preoccupazione immediata, anche se resterà sotto osservazione nelle prossime ore. Ha riportato un lieve trauma cranico. Prima della partita Luca Villa era stato premiato come miglior giocatore di ottobre mentre la curva sud aveva riservato un tributo a Carlo Ricchetti, scomparso prematuramente e uno dei simboli della storia granata.

Luca Villa è il miglior giocatore granata del mese di ottobre, votato dai tifosi sull’app ufficiale del club!



Viene premiato da Rossella De Vita, CEO di Gusto 17.#MVP #avantibersagliera #salernitana pic.twitter.com/mi0hJSOtKo — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) November 10, 2025