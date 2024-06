Piccini, grande paura a Ibiza: ‘Hanno tentato di investire mia moglie dopo avermi rapinato’

“Ha cercato di investire mia moglie, e poi ha tentato di investire me“. Cristiano Piccini (31), ex giocatore del Valencia ora in forza alla Sampdoria, ha denunciato su Instagram di essere stato vittima di una violenta rapina a Ibiza.

“Stavo passeggiando per Marina di Botafoch a Ibiza, davanti all’Ibiza Gran Hotel, quando alle tre del pomeriggio sono stato aggredito da due persone, italiani: dall’accento sono sicuro che fossero napoletani” – ha scritto sul profilo social. Gli aggressori gli hanno sottratto l’orologio.

“Ho reagito rapidamente e sono riuscito a raggiungere il ladro che stava salendo su una moto. Il suo amico ha cercato di investire mia moglie, e poi ha tentato di investire me. Non sono riuscito a recuperare l’orologio. La cosa più importante è che io e la mia famiglia stiamo bene, senza un graffio”.

Il difensore della Sampdoria: ‘Aggredito da due persone dall’accento napoletano’

Il difensore centrale ha invitato tifosi e follower a fare attenzione se visiterà l’isola delle Baleari. Cristiano Piccini non ha nascosto la delusione per il comportamento delle persone che hanno assistito alla rapina. “Non si sono prese la briga di aiutare. In ogni caso, se state pensando di venire a Ibiza, fate attenzione a cosa porti, Al giorno d’oggi non puoi stare tranquillo da nessuna parte.”