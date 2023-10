Pippo Inzaghi alla conquista della Salernitana dopo tanti sgambetti: da Piacenza al tris con la benedizione de Le Iene

Dopo aver fatto ingoiare bocconi amari ai tifosi della Salernitana, Super Pippo Inzaghi ha la possibilità di farsi perdonare traghettando la squadra verso acque tranquille. Il presidente Danilo Iervolino gli ha affidato la panchina del club campano penultimo in classifica con due punti.

Giocava con il Piacenza in serie B quando gelò l’Arechi e frenò la corsa della Salernitana versio la serie a nel 1994/95 con Delio Rossi in panchina. Segnò sia a Salerno che nel 5 a 0 in terra emiliana quando l’ex De Vitis calò il poker.

Il gol di Inzaghi all’Arechi in Salernitana-Piacenza nel 1994/95

Super Pippo Inzaghi nuovo allenatore della Salernitana, da giocatore incubo di Delio Rossi

Ne fece tre quando indossava il bianconero della Juventus nel 1998/99. Si giocava ancora al Delle Alpi e sulla panchina granata c’era ancora Delio Rossi. Di rapina e con scaltrezza infilò tre volte la difesa Monaco e compagni assistito da un sontuoso Zidane. Quel giorno c’era anche Peppe Quintale che da inviato de Le Iene si trasformava in talismano delle squadre di calcio.

Super Pippo indossò la maglietta “Le Iene portano bene” nella speranza di rompere l’incantesimo di un periodo non esaltante per la Juve di Lippi (sarebbe stato poi esonerato e sostituito da Ancelotti) e il giochino scaramantico portò bene a Inzaghi che avrebbe bisogno anche di un pizzico di fortuna per riportare la Salernitana sulla giusta rotta verso la salvezza dopo il disastroso avvio di stagione consumatosi tra veleni, calciomercato balbettante e stoccate a distanza tra Paulo Sousa e il ds De Sanctis.

La tripletta ai granata con il ‘supporto’ della Iena portafortuna Peppe Quintale

Si gioca tanto anche lui dopo i precedenti fallimenti in massima serie. Idee, entusiasmo e buona volontà ci sono, ma ora bisogna metterle in campo. Pippo Inzaghi firmerà fino al 30 giugno e mercoledì 11 ottobre dirigerà il primo allenamento. Esordirà all’Arechi contro il Cagliari il 22 ottobre.