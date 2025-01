Champions League: solo l’Inter va agli ottavi, rischio derby nei playoff: sorteggio il 31 gennaio

Rischio derby ai play off di Champions League

Inter direttamente agli ottavi, Milan, Atalanta e Juve costrette ai playoff (con il rischio Juve-Milan agli ottavi), Bologna eliminato (1 a 1 a Lisbona contro lo Sporting). È questo il verdetto della fase campionato della nuova Champions League. Adesso, dall’11 febbraio, via alle partite a eliminazione diretta, con tabellone tennistico e un sorteggio minimo.

Il Milan perde a Zagabria, rischio Juve ai play off e ipotesi derby con l’Inter se passa

La strada per ognuna delle 24 squadre ancora in corsa sarà tracciata ufficialmente dai sorteggi di venerdì 31 gennaio (per i playoff) e del 21 febbraio (per ottavi, quarti, semifinali e finale), ma già adesso si può avere un’idea del percorso di massima di ognuna. L’Inter accederà direttamente agli ottavi e affronterà una tra le vincenti delle sfide tra 13ª (Milan) o 14ª (Psv) e 19ª (Feyenoord) o 20ª (Juve). Ai quarti, poi, ai nerazzurri, a meno di sorprese, toccherebbe una tra Atletico Madrid (5ª), Bayer Leverkusen (6ª), Bayern Monaco (11ª), Real Madrid (12ª) o Manchester City (22ª e costretta ai playoff). Il pari di Barcellona non basta all’Atalanta, che va ai playoff, dove, da 9ª, troverà una tra una tra 23ª (Sporting Lisbona) e 24ª (Bruges). Negli ottavi i nerazzurri troverebbero poi una tra Lilla (7ª) o Aston Villa (8ª).

Atalanta pari a Barcellona, Sporting o Bruges ai play off

Negli eventuali quarti Psg (15ª), Liverpool (1ª) o Barcellona (2ª). Con la sconfitta di Zagabria il Milan è costretto ai playoff, dove, da 13ª, affronterà una tra 19ª (Feyenoord) e 20ª (Juve). Negli ottavi, poi, possibili avversarie l’Arsenal (3ª) o un altro derby con l’Inter (4ª). Ai quarti, poi, a meno di sorprese, una tra Atletico Madrid (5ª), Bayer Leverkusen (6ª), Bayern Monaco (11ª), Real Madrid (12ª) o Manchester City (22ª e costretta ai playoff).

La sconfitta interna con il Benfica condanna la Juventus ai playoff, dove affronterà una tra 13ª (Milan) o 14ª (Psv). Negli ottavi, poi, possibili avversarie l’Arsenal (3ª) o un altro derby con l’Inter (4ª). Ai quarti, poi, a meno di sorprese, una tra Atletico Madrid (5ª), Bayer Leverkusen (6ª), Bayern Monaco (11ª), Real Madrid (12ª) o Manchester City