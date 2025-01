Salernitana-Sassuolo 1-2, pagelle e highlights: male Maggiore e Ghiglione, Reine-Adelaide lezioso

Cerri inciampa davanti al portiere

Anno nuovo Salernitana nuova con Breda all’esordio in panchina e granata rivoluzionati dal neo ds Valentini nei primi giorni di calciomercato. Innesti che non sono bastati ai campani per conquistare punti preziosi per la salvezza. Subito in campo nel gelo dell’Arechi i nuovi acquisti Lochoshvili, Cerri e Raimondo contro il Sassuolo capolista. Subito uno squillo granata dopo il minuto di raccoglimento per ricordare Cudicini e l’ex vice presidente granata Virno Lamberti. Reine-Adelaide galoppa indisturbato fino al limite ma la sua conclusione viene neutralizzata senza problemi da Moldovan.

Russo sblocca dopo lo squillo di Reine-Adelaide, Muharemovic raddoppia a fine primo tempo

Al primo affondo i neroverdi di Grosso passano avanti con una veloce ripartenza dopo un errore di Lochoshvili, Thorstvedt serve con il contagiri Russo che infila Sepe. La Salernitana prova a reagire ma è il Sassuolo a rendersi pericoloso con Laurienté, tiro centrale, e Berardi su punizione respinta da Sepe. I padroni di casa ci provano con un paio di affondi di Njoh sull’out sinistro senza però creare particolari insidie. Nel finale di tempo arriva il raddoppio del Sassuolo confezionato da Berardi e Laurienté con tocco delizioso per Muharemovic che di testa deposita nel sacco.

Ad inizio ripresa fuori l’inconsistente Ghiglione per Stojanoivic che confeziona subito l’assist per il pareggio granata con Cerri che vince il duello con Odenthal, si avventa sul pallone e accorcia le distanze. I granata sono più in partita e sfiorano il pareggio sempre con l’ex attaccante del Como che si fa murare la conclusione da Moldovan dopo un bell’assist di Verde. La palla del pareggio passa ancora sui piedi di Cerri su lancio illuminante di Amatucci ma l’attaccante si incarta e inciampa al momento del dunque.

Cerri riaccende i granata, poi si divora il pari

Al 41′ Verde ha una buona chance in area ma colpisce male e la palla si spegne tra le braccia del portiere del Sassuolo. In pieno recupero Ferrari svetta sugli ex compagni di squadra ma non trova la porta. Dalla panchina viene espulso Tello per proteste (in precedenza era stato allontanato il team manager Avallone). Il nuovo corso inizia con una sconfitta con il Sassuolo così com’è accaduto a Colantuono due mesi fa. Ora per i granata la delicata sfida con la Reggiana all’Arechi in programma sabato 18 gennaio con inizio alle ore 15:00.

Le pagelle: Cerri acceso, errore fatale per Lochoshvili, Soriano non incide

Sepe 6: la difesa non gli dà una mano, potrebbe azzardare qualcosa di più sulle uscite ma sui gol non ha grosse responsabilità

Ruggeri 5,5: non riesce a chiudere su Russo sulla micidiale ripartenza del Sassuolo che determina il vantaggio neroverde. La qualità degli avanti lo mette spesso in difficoltà.

Ferrari 5,5: si arrabbia con i compagni in occasione del vantaggio del Sassuolo, va in bambola con il resto del reparto sul secondo gol. In pieno recupero sfiora il gol dell’ex.

Lochoshvili 5: tenta il dribbling a metà campo e fa ripartire il contropiede dell’1 a 0 ospite. Ha una buona opportunità per pareggiare nel finale ma viene murato dagli avversari.

Ghiglione 5: impalpabile sia in fase difensiva che in fase di spinta. Giustamente sostituito a metà tempo. (1′ st Stojanovic 6: entra e trova subito l’assist vincente per Cerri. Spinge con maggiore continuità rispetto all’ex Cremonese).

Amatucci 6: più lavoro di quantità ma di qualità, da incorniciare un lancio per Cerri che spreca la palla del pareggio.

Reine-Adelaide 5,5: la sgroppata ad inizio partita infiamma subito i tifosi ma è un fuoco di paglia. Gioca a strappi ed a volte è troppo lezioso. Ha grandi qualità ma ha bisogno di continuità (25′ st Girelli 5,5: si vede poco, è arrivato da pochi giorni ed ha bisogno di qualche allenamento in più per entrare in sintonia con la squadra).

Maggiore 5: prestazione sulla falsa riga della maggior parte delle partite disputate in maglia granata. Non lascia traccia nel primo tempo, si vede un po’ di più ad inizio ripresa ma senza lasciare il segno. (16′ st Soriano 5: Breda si aspetta qualità e giocate ma non incide sulla partita).

Njoh 6: si propone con buona continuità e mette al centro anche un paio di palloni interessanti. Cala nella ripresa.

Cerri 6: voglioso, acceso e determinato, si avventa con fame sul cross di Stojanovic e fa 1-2. Rovina il suo esordio divorandosi il gol del pareggio inciampando al momento del dunque dopo aver sprecato un’altra buona chance su assist di Verde. (36′ st Torregrossa sv).

Raimondo 5,5: prova a dialogare con Cerri ma i due si trovano in una sola circostanza. L’intesa si affinerà con il tempo. Non conclude mai verso la porta avversaria. (16′ st Verde 5,5: libera Cerri con una bella intuizione, spreca una buona occasione nel finale di gara).

Salernitana-Sassuolo, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Sassuolo e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

